INDONESIA: Cinco muertos y decenas heridos incendio ferry

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YAKARTA, Indonesia. Al menos cinco personas murieron y decenas permanecen desaparecidas tras un incendio registrado este domingo a bordo de un ferry de pasajeros en aguas de Indonesia, informaron las autoridades, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate de los ocupantes que aún no han sido localizados.

El siniestro se produjo cuando la embarcación navegaba con cientos de pasajeros, lo que provocó escenas de pánico entre los viajeros, muchos de los cuales se lanzaron al mar para escapar de las llamas y del intenso humo.

Equipos de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, la Marina y otras instituciones desplegaron embarcaciones y aeronaves para auxiliar a los sobrevivientes y localizar a los desaparecidos. Decenas de personas fueron rescatadas con vida y trasladadas a centros de salud para recibir atención médica.

AUTORIDADES PREVEN NUMERO DE VICTIMAS PODRIA CAMBIAR

Las autoridades indicaron que el número de víctimas podría variar a medida que avance el operativo, debido a que aún se trabaja en la verificación del total de pasajeros y tripulantes que viajaban en el ferry.

Hasta el momento, se desconoce la causa del incendio, por lo que se abrió una investigación para determinar el origen del siniestro y establecer posibles responsabilidades.

Indonesia, un archipiélago compuesto por más de 17,000 islas, depende ampliamente del transporte marítimo para conectar su territorio. Sin embargo, los accidentes de ferry son relativamente frecuentes debido a factores como el exceso de pasajeros, las condiciones meteorológicas adversas y las deficiencias en las normas de seguridad.

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