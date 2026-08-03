Dominicano Framber Valdez se consolida con éxito en las GL

DETROIT.- El dominicano Framber Valdez se consolida como un sólido lanzador en el beisbol de las Grandes Ligas.

Valdez (6-7) permitió dos carreras y nueve hits en siete entradas para conseguir su décima victoria de su carrera contra los A’s.

Max Clark conectó un jonrón en su segunda noche en las Grandes Ligas y los Detroit Tigers vencieron a los Athletics 8-6.

Clark fue llamado desde las ligas menores el viernes y la tercera elección global del draft de 2023 ha tenido un impacto inmediato. En su debut conectó tres hits y una carrera impulsada y luego rompió el partido con un jonrón de dos carreras en la sexta entrada contra Jack Perkins (2-7) en su segundo partido.

Kevin McGonigle conectó un jonrón por segundo partido consecutivo y Gleyber Torres también conectó un jonrón para ayudar a los Tigers a acercarse a dos juegos y medio de la última plaza de comodín dos días antes del cierre del mercado de traspasos.

Los jonrones de Clark y de McGonigle, también seleccionado en el draft de 2023, marcaron la primera vez que los Tigers consiguieron jonrones de dos jugadores de 21 años o menos en el mismo partido.

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