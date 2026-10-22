Zelenski tacha de injusto» que Trump lo culpe por alza diésel

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KIEV.- El líder ucraniano, Vladímir Zelenski, respondió con dureza a las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, en una entrevista publicada el 22 de octubre, en la que rechazó las acusaciones de que sea responsable del aumento de los precios del diésel.

«Eso es completamente falso y no lo entiendo. Tengo una buena relación con él, con Trump, y creo que está mal y es inaceptable que me culpe a mí», dijo. » está cambiando el contexto y eso no es justo. Y por eso dije honestamente que es injusto», agregó.

Zelenski desvió la responsabilidad del aumento de precios energéticos hacia la guerra contra Irán y la situación en la región.

«Creo que esto es simplemente desviar el foco de atención de Irán, de lo que está sucediendo en Oriente Medio. Todo el volumen está bloqueado allí. Exactamente allí es donde nada funciona, la energía, el estrecho de Ormuz está bloqueado. Esa es la raíz del problema, pero todo se traslada a nosotros», argumentó.

RECLAMO POR AYUDA MILITAR

En ese contexto, volvió a demandar más ayuda militar para Ucrania, al considerar que el proceso de solución del conflicto está estancado.

«Denme misiles de defensa aérea. No dispararé a nadie. Protegeré nuestro sector energético. Entonces, ¿dónde estoy siendo injusto? ¿De qué manera?», continuó.

Además, expresó frustración por las restricciones en el suministro de armas. «Les pedí: ‘Dennos misiles’. No gratis. Nuevamente, ni siquiera gratis. Los europeos están financiando esto, financiando todo. Hay un acuerdo, pero no nos los dan. Dicen que no pueden. Dan y han dado todo a Oriente Medio», lamentó.

«Es simplemente injusto: para Oriente Medio, misiles Patriot; con Putin, un acuerdo de diésel», se quejó. «Es injusto. Y ‘necesitan un presidente diferente'», agregó, en referencia a las declaraciones de Trump sobre la necesidad de un cambio de liderazgo en Ucrania.

ORIGEN DE LA CRISIS

La renovada crisis en las relaciones entre Kiev y Washington estalló el pasado 9 de octubre tras anunciarse el acuerdo sobre el diésel ruso alcanzado por Donald Trump y el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Para hacer posible el pacto, el Departamento del Tesoro de EE.UU. suspendió temporalmente las sanciones antirrusas correspondientes.

Zelenski calificó el acuerdo de «injusto y deshonesto», lanzó críticas contra la parte estadounidense e ignoró las exigencias de Trump de cesar los ataques a refinerías rusas. Por su parte, Trump dirigió ataques verbales contra el líder ucraniano, a quien acusó de no querer poner fin al conflicto con Rusia, y sugirió que otra persona debería representar al país.

El 20 de octubre, los negociadores estadounidenses participaron en conversaciones celebradas en Oslo junto con Zelenski. En esa reunión, Estados Unidos, Ucrania y Europa definieron una postura coordinada sobre los próximos pasos para resolver la crisis y abordar la relación con Rusia.

Al día siguiente, el enviado estadounidense Steve Witkoff se reunió con el presidente Putin en San Petersburgo. Durante el encuentro abordaron varios temas, como la cooperación económica entre Rusia y EE.UU. y el conflicto contra Irán. Al comentar las negociaciones, el asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov, aseguró que el tema principal fue el conflicto ucraniano y señaló que Moscú está listo para reanudar negociaciones trilaterales con Kiev y Washington, que podrían tener lugar a mediados de noviembre en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Ushakov también se refirió a la posibilidad de que el conflicto termine pronto. «No sé hasta qué punto nos estamos acercando, pero las cosas van en esa dirección», declaró.

jt-am