Zelenski espera reunirse este mes con el presidente Trump

KIEV, 8 Sep. (EUROPA PRESS) – El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este martes que espera reunirse en unas dos semanas con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar un posible envío de sistemas de defensa antiaérea-

Dijo que es posible que las conversaciones a nivel trilateral con Rusia se retomen próximamente, tras la visita de los enviados de Washington para intentar desatascar el proceso de negociaciones.

Resaltó que ha trasladado a los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, las necesidades de Kiev a nivel de defensa antiaérea durante su encuentro del domingo en Ucrania. «Escucharon en detalle lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Cuento con mantener una reunión con Trump el 20 (de septiembre), para abordar este tema», ha detallado.

«En mi opinión, estamos avanzando hacia un formato trilateral. No puedo dar todos los detalles, pero hemos acordado con los estadounidenses que estos sea preparado y luego lo comunicaremos», ha afirmado en una comparecencia ante la prensa, tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias UNIAN.

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