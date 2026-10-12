Zelenski acusa a Rusia de violar el alto el fuego energético

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

KIEV.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, acusó este lunes a Rusia de violar el alto el fuego energético de carácter inmediato anunciado la víspera por su homólogo estadounidense, Donald Trump, y del que las autoridades rusas aún no se han pronunciado oficialmente.

Zelenski denunció que Moscú atacó durante la madrugada una instalación de producción de gas y una gasolinera con drones de tipo Shahed.

«Anoche, las refinerías de petróleo rusas no estaban en llamas. Pero a medianoche, un ‘shahed’ ruso propulsado por motor a reacción atacó una instalación de producción de gas en Ucrania. También se produjo un ataque ruso contra una gasolinera normal, en el que participaron varios drones», relató el mandatario en sus redes sociales, en referencia a ataques que se extendieron durante la mañana de este lunes.

El jefe de Estado ucraniano afirmó que se han producido «violaciones rusas» de la tregua anunciada por Trump, quien además reclamó la sustitución de Zelenski y criticó la ausencia de elecciones en Ucrania.

CONDICIONA EL RESPETO A LA TREGUA

Zelenski volvió a condicionar el respeto de Ucrania al alto el fuego a que Rusia «esté dispuesta a hacer lo mismo» y lamentó que la respuesta de Vladimir Putin a la propuesta de Washington hayan sido nuevos ataques.

«Esta es la respuesta de Putin a Trump: ataques rusos», dijo, aunque afirmó que se mantiene «a la espera» de la conversación entre Moscú y Washington.

«Está claro que Putin no lee Truth Social y que sus drones ‘shahed’ siguen unas instrucciones diferentes. Pero en Ucrania apoyamos de inmediato la idea de un alto el fuego energético, tal y como hicimos en más de una ocasión durante meses (…) El equipo estadounidense sabe muy bien lo que esto significa para nosotros», recalcó.

El mandatario recordó que Ucrania no cuenta con «grandes» reservas de petróleo y que su única refinería «quedó gravemente dañada por los ataques rusos», pero insistió en que, pese a ello, los bombardeos ucranianos contra instalaciones energéticas rusas «son dolorosos».

«No se trata de los mismos volúmenes que podrían perderse a causa de la crisis en Ormuz. Pero si Rusia quiere que detengamos nuestros ataques de largo alcance contra sus refinerías de petróleo y sus exportaciones de petróleo, entonces Rusia debe detener sus ataques contra nuestro sistema energético y nuestras infraestructuras críticas. Es lo justo», manifestó.

ADVIERTE CRISIS AGRÍCOLA

Zelenski afeó la falta de «señales» de que el Kremlin quiera poner fin a la guerra iniciada hace más de cuatro años, incluida la ausencia de «medidas básicas encaminadas a la distensión», y auguró una «crisis agrícola» en uno o dos meses debido a que «Rusia está bloqueando el mar», en alusión a los ataques contra instalaciones portuarias ucranianas.

«Estados Unidos no está notando los efectos de esto, por lo que la atención se centra únicamente en la energía. Este es otro reto: el hambre. Y puede afectar a muchos países. Tenemos que pensar en todo y en todos, porque todos vivimos en este planeta», defendió.

Por otra parte, agradeció a la Unión Europea el nuevo paquete de sanciones aprobado este lunes contra «el complejo militar-industrial ruso», una medida que tildó de «señal correcta e indispensable si nos tomamos en serio el fin de la guerra de Rusia».

«Solo hoy, los rusos han atacado seis instalaciones energéticas en Ucrania. Ha habido 33 heridos en todo el país. Esto es lo que ocurre cuando Rusia vislumbra la posibilidad de obtener mayores ingresos para su maquinaria bélica», señaló en un mensaje dirigido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

jt-am