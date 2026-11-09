Yudelina Mejía conquista dos medallas en Mundial de Pesas

La dominicana Yudelina Mejía (en el extremo de la derecha) integra el podium de medallistas junto con la china Guifang Liao (al centro), la bareini Alina Marushchak (izquierda), de nacionalidad ucraniana y la norteamericana Ella Nicholson.

NINGBO, China.– La dominicana Yudelina Mejía conquistó dos medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Halterofilia, que concluye este domingo en Ningbo, China, al finalizar en el tercer lugar de las modalidades de envión y total en la categoría de 86 kilogramos.

La pesista, oriunda de San Pedro de Macorís, obtuvo el bronce en envión con una levantada de 147 kilogramos y terminó tercera en el total con 266 kilos, producto de una marca de 119 en arranque, resultado que la ubicó en la cuarta posición de esa modalidad.

Con esta actuación, Mejía vuelve a subir al podio de un Mundial Superior, luego de conquistar una medalla de oro, una de plata y otra de bronce en la edición celebrada el pasado año en Forde, Noruega.

CHINA DOMINA LA CATEGORÍA

La china Guifang Liao encabezó la clasificación al conquistar las tres medallas de oro, con registros de 128 kilogramos en arranque, 163 en envión y 291 en total.

Las preseas de plata correspondieron a Alina Marushchak, de nacionalidad bareiní y origen ucraniano, quien levantó 123 kilos en arranque, 149 en envión y acumuló 272 en el total.

La estadounidense Ella Nicholson obtuvo el otro bronce de la categoría, al registrar 120 kilogramos en arranque.

RUMBO A LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE 2028

El presidente de la Federación Dominicana de Pesas, William Ozuna, elogió la actuación de Mejía y el desempeño general de la delegación dominicana.

Explicó que uno de los principales objetivos de la participación era comenzar a sumar puntos en el proceso clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ozuna manifestó confianza en que los atletas dominicanos mejorarán sus resultados en los próximos eventos clasificatorios.

La delegación estuvo integrada, además, por Dahiana Ortiz, Daina Serrano, Crismery Santana, Fransheska Matías, Alicia Féliz, Luis García y Julio Cedeño.

El equipo técnico lo conformaron los entrenadores Héctor Domínguez, Eduard Joseph y el colombiano Oswaldo Pinilla, junto a Maritza Ortiz, quien participó como árbitro del campeonato.

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