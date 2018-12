Wisin y Yandel anuncian nuevo álbum con Ozuna, Maluma y Bad Bunny

SAN JUAN DE PUERTO RICO.- Wisin y Yandel, uno de los dúos más icónicos de la música latina, está de regreso tras una pausa de cinco años: el mismo día en que arrancan con el primero de los ocho conciertos récord en el Coliseo de Puerto Rico, anuncian a su fan base que su nuevo álbum, Los Campeones del Pueblo The Big Leagues, estará disponible a partir del 14 de diciembre.

Este nuevo disco ya está disponible para “Preorder” en todas las plataformas digitales, para recibir así la nueva canción Guaya como anticipo. Incluirá también su primer avance Reggaeton en lo oscuro, canción que es un éxito en plataformas digitales con más de 17 millones de visualizaciones en Youtube.

Los Campeones del Pueblo – The Big Leagues es el décimo álbum de estudio del dúo y el primero que han grabado juntos desde el álbum Líderes (publicado en 2012). Este nuevo disco escrito al cien por cien por Wisin y Yandel incluye colaboraciones con Ozuna, Maluma, Bad Bunny, Miky Woods, Zion & Lennox y Farruko.

Las canciones del álbum son Veo Veo, Reggaetón en lo Oscuro, Callao with Ozuna, Aullando with Romeo Santos, Guaya, Tú Tienes, Dame Algo with Bad Bunny, La Luz with Maluma, Me Dañas la Mente, Mi Intención with Miky Woods, Te Dije Que Iba a Pasar, Deseo with Zion & Lennox, Recuerdo y Ojalá with Farruko.

Durante sus 14 años de carrera como dúo, Wisin y Yandel recibieron numerosas certificaciones multi-platino en los Estados Unidos y América Latina y decenas de prestigiosos premios, incluyendo un Grammy y dos Latin Grammy, así como diez números 1 en las listas de Billboard Latin Airplay.

En los escenarios, Wisin y Yandel han demostrado ser una fuerza que hay que respetar, convirtiéndose en los únicos artistas en el género urbano Latino en llenar a capacidad tanto el Staples Center en Los Angeles y el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York.

