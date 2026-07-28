Welington Castillo dirigirá a RD en la Serie del Caribe Kids 2026

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) anunció la designación del exjugador de Grandes Ligas Welington Castillo como dirigente del equipo dominicano que participará en la Serie del Caribe Kids 2026.

Castillo, quien tuvo una destacada trayectoria como receptor en el béisbol profesional, asumirá la responsabilidad de conducir a la representación quisqueyana en la segunda edición del torneo internacional infantil, que reúne a jóvenes talentos de diferentes países de la región.

La elección del exreceptor dominicano responde a su experiencia dentro del béisbol de alto nivel y a su capacidad para transmitir conocimientos técnicos y valores deportivos a las nuevas generaciones.

Durante su carrera como jugador, Castillo vistió los uniformes de varias organizaciones de las Grandes Ligas y fue reconocido por su liderazgo detrás del plato, cualidades que ahora pondrá al servicio del desarrollo de los prospectos dominicanos.

La Serie del Caribe Kids 2026 representa una plataforma para impulsar el talento emergente del béisbol caribeño y fortalecer los vínculos deportivos entre las naciones participantes.

Con la designación de Castillo, LIDOM apuesta por una figura con amplia experiencia en el terreno para encabezar un proyecto enfocado en la formación, competitividad y crecimiento de los jóvenes atletas que representarán al país.

of-am