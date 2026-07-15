WASHINGTON: RD presenta zonas francas a más de 110 empresas

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WASHINGTON.- La Embajada de República Dominicana en Estados Unidos realizó el “DR Trade & Investment Road Show 2026”, con el apoyo de ProDominicana, Banco Popular Dominicano y la participación del Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Energía y Minas, Consejo Nacional de Zonas Francas y Adozona.

La gira recorrió tres ciudades para conectar a empresas líderes de EE.UU. con parques industriales y zonas francas dominicanas: Houston, Texas (7 de julio); Columbus, Ohio (9 de julio); y Raleigh, Carolina del Norte (10 de julio).

Es la primera vez que la Embajada organiza una gira de esta escala. Integró en un mismo espacio a empresas de tecnología, manufactura avanzada, energía, servicios financieros, salud, logística y aeroespacial con la oferta de zonas francas dominicanas.

Participaron más de 110 empresas en las tres ciudades, entre ellas Google, Lenovo, Lockheed Martin, Vesco Medical, MB Dynamics, First Solar, VX Aerospace, Cheniere Energy, Excelerate Energy y Sempra. También instituciones financieras como PNC Bank, KeyCorp y Fifth Third Bank, y firmas de logística e ingeniería.

Por República Dominicana estuvieron presentes: Zona Franca Las Américas, Zona Franca Punta Cana, Zona Franca Savanna, Corporación Zona Franca Santiago, Zona Franca de Nigua y Parque Industrial Itabo PIISA.

La gira contó con respaldo de gobiernos estatales. En Carolina del Norte participaron la Oficina del Gobernador Josh Stein, la Cámara de Comercio estatal, EDPNC y NC Go Global. En Ohio, la Oficina del Gobernador Mike DeWine, la Cámara de Comercio de Ohio y el Departamento de Desarrollo. En Houston, la Oficina de Comercio de la Alcaldía, Greater Houston Partnership, la Cámara Bilateral de Comercio y el Servicio Comercial de EE.UU.

El objetivo es convertir cada parada en una plataforma de largo plazo para acuerdos de cooperación, misiones comerciales y programas de referencia hacia zonas francas dominicanas.

El Road Show se enmarca en la estrategia del Gobierno dominicano de atraer inversión extranjera directa y crear empleo formal mediante el régimen de zonas francas, motor clave en textil, manufactura, dispositivos médicos y aeroespacial.

Con esta gira, la Embajada busca ampliar la coproducción bajo el CAFTA-DR, diversificar cadenas de suministro hacia el hemisferio occidental y consolidar a RD como plataforma de manufactura cercana, confiable y alineada con estándares de EE.UU.