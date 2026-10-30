Voto del cambio ahora amenaza a Trump en elecciones del día 3

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WASHINGTON.- Las elecciones legislativas de mitad de mandato de Estados Unidos se celebran en menos de una semana. No es un año de elecciones presidenciales, pero el resultado podría hacerse sentir desde la Casa Blanca hasta Bruselas.

En juego están los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado. Los republicanos cuentan actualmente con una ajustada mayoría de 219 frente a 214 en la Cámara y de 53 frente a 47 en el Senado. Para el presidente Trump, difícilmente podría haber más en juego. Y los vientos políticos que lo devolvieron a la Casa Blanca ahora soplan con fuerza en la dirección contraria.

EL CAMBIO QUE LOS LLEVÓ AL PODER

Hace dos años, la inflación y la economía impulsaron a Trump de vuelta a la Casa Blanca y dieron a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.

El mensaje era sencillo: cambio. Según los sondeos a pie de urna de ABC News en 2024, el 28% de los votantes afirmó que la capacidad de impulsar el cambio necesario era la cualidad más importante en un candidato. Trump se impuso en ese grupo con un 74% frente a un 24%. La economía fue el principal tema para el 32% de los votantes, y Trump obtuvo entre ellos un 81% de apoyo, frente al 18%, según los sondeos a pie de urna de NBC News.

Ese mensaje también se reflejó en las demás votaciones. Los republicanos arrebataron cuatro escaños del Senado —Virginia Occidental, Montana, Ohio y Pensilvania— para recuperar el control de la Cámara Alta, derrotando a veteranos senadores demócratas como Sherrod Brown y Bob Casey.

Los republicanos pasaron al ataque y los demócratas nunca llegaron a articular una defensa.

QUIENES ESTÁN AHORA EN EL PODER

Esta vez, los republicanos son quienes están en el poder. Se enfrentan al mismo mensaje de cambio que los llevó al Gobierno, y no parece que ese mensaje vaya a favorecerlos.

La economía está en peor estado que cuando Trump recuperó el poder. La inflación no solo está aumentando, sino que es más alta que cuando fue elegido: un 2,7% en noviembre de 2024, frente al 3,7% de este septiembre, por encima del 3,4% de agosto e impulsada en gran medida por el fuerte encarecimiento de la energía.

Los votantes se han dado cuenta. Trump dejó el cargo en 2021 con un saldo positivo en la gestión económica, un 48% frente a un 41%, y en 2024 los votantes confiaban más en él que en Kamala Harris para gestionarla, por un 53% frente a un 46%, según los sondeos a pie de urna de NBC News. Hoy, solo el 34% aprueba su gestión de la economía y el 65% la desaprueba, según la CNBC All-America Economic Survey, su peor registro en cualquiera de sus mandatos y un nivel de desaprobación superior al peor dato de Joe Biden.

Ha ocurrido lo que antes parecía impensable: el 37% de los votantes afirma ahora que los demócratas tienen el mejor enfoque sobre la economía, frente al 33% que se inclina por los republicanos, según la última encuesta de Reuters/Ipsos, que sitúa la aprobación de Trump en el 32%.

LA PROMESA INCUMPLIDA

Este sombrío giro puede rastrearse hasta la mayor promesa incumplida de Trump: no más guerras.

Repitió esa promesa sin descanso en 2024, al igual que sus portavoces y los podcasters que lo respaldaban. En el caso de Ucrania, CNN contabilizó al menos 53 ocasiones en las que prometió acabar con la guerra en 24 horas o incluso antes de tomar posesión.

Hoy, la guerra de Rusia contra Ucrania continúa, y su último supuesto avance es un alto el fuego humanitario local en la ciudad ocupada de Oleshky. Un año después de que Trump declarara terminada la guerra en Gaza, pocas de las promesas de ese alto el fuego se han cumplido.

Y en febrero, Trump inició una nueva guerra al sumarse a Israel en el lanzamiento de ataques contra Irán. Casi ocho meses después, no se vislumbra el final. En un mitin en Texas este martes, Trump dijo a sus seguidores que la guerra terminaría «cuando yo quiera que termine».

Fue impopular desde el primer día: el 56% de los estadounidenses se opuso a ella en la primera semana, según una encuesta de PBS News/NPR/Marist. La oposición no ha dejado de crecer. La desaprobación de la gestión de la guerra por parte de Trump ha pasado del 61% en marzo al 65%, según Pew Research, y en septiembre una proporción récord de más del 60% declaró a Fox News que fue una decisión equivocada.

La guerra ha sacudido la economía mundial, pero los estadounidenses la sienten sobre todo en la gasolinera. La gasolina normal cuesta una media de 4,25 dólares por galón, frente a los 2,98 dólares anteriores a la guerra, según la AAA, que afirma que este es el primer octubre en el que el precio medio de la gasolina ha superado los 4 dólares. El diésel ha subido de 3,76 a 6,35 dólares.

Eso afecta a todo el mundo, pero golpea especialmente a la base rural de Trump: los agricultores, ganaderos y camioneros que dependen del diésel.

«LO ESTAMOS SUPERANDO POR COMPLETO»

La respuesta de Trump ha sido insistir en que no hay ningún problema. «En nuestro primer mandato tuvimos la mejor economía de la historia de nuestro país, y la estamos superando por completo», dijo en un mitin en Tennessee este mes. En marzo, cuando se dispararon los precios del petróleo, fue más allá: «Cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero», escribió en Truth Social.

Pero el impacto sobre los estadounidenses es imposible de ocultar o de atribuir a sus adversarios. Ocho de cada diez califican la economía de regular o mala, según CNBC.

GOLPEANDO EN EL CORAZÓN DEL PAÍS

La guerra no es la única política que está perjudicando a los votantes más fieles de Trump. A finales de agosto, suspendió determinados aranceles sobre la carne de vacuno durante 90 días, abriendo la puerta a carne brasileña más barata. Los precios en las subastas de ganado cayeron de inmediato.

Luego están los centros de datos, que han generado una fuerte oposición entre las comunidades rurales preocupadas por sus tierras, el agua y las facturas de electricidad. La mitad de los estadounidenses se opone ahora a tener uno a menos de tres millas de su casa, frente al 28% en enero, según una encuesta de Politico. Las quiebras de explotaciones agrícolas han aumentado un 46% este año, según Nebraska Farmers Union, y el 57% de los votantes rurales desaprueba la gestión económica de Trump, según una encuesta AP-KFF citada por ABC Australia.

jt-am