Voleibol R. Dominicana debuta con triunfo en Panam Sub-23

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

MANAGUA, Nicaragua.- La selección femenina de voleibol Sub-23 de la República Dominicana inició con buen pie su participación en la Copa Panamericana de la categoría al imponerse este martes por 3-0 (25-16, 25-17 y 25-18) sobre Costa Rica, en el partido inaugural celebrado en el Polideportivo Alexis Argüello.

Las dominicanas, que colocaron su récord en 1-0, mostraron superioridad durante gran parte del encuentro, especialmente en los renglones ofensivo y defensivo, para conseguir una victoria sin mayores complicaciones ante el conjunto costarricense.

El equipo quisqueyano volverá a la cancha este miércoles, cuando enfrentará a México a las 7:00 de la noche, hora dominicana.

Desde los primeros parciales, las Caribeñas impusieron su ritmo y aprovecharon su efectividad en la ofensiva, mientras Costa Rica intentaba mantenerse en competencia. En el tercer set, las centroamericanas ofrecieron mayor resistencia durante los primeros minutos y llegaron a colocarse 7-5, pero las dominicanas retomaron el control hasta encaminarse al triunfo.

El bloqueo fue uno de los principales factores para el éxito dominicano, al limitar las posibilidades ofensivas de sus rivales.

Alonzo y Tapia lideran ofensiva dominicana

Katielle Alonzo y Alondra Tapia encabezaron el ataque dominicano con 15 puntos cada una, mientras Selany Puente aportó nueve y Victoria Filpo terminó con ocho unidades.

Por Costa Rica, Melina Esther Abarca fue la principal anotadora con siete puntos, seguida por Sharlin Yodena Thorbourn, con seis, y Pennat, con cinco.

En las estadísticas colectivas, República Dominicana dominó ampliamente en el ataque, con 42 puntos frente a 29 de Costa Rica. También tuvo ventaja en bloqueos, 7-5, y en servicios, 9-6.

Formato de competencia

La Copa Panamericana Sub-23 se disputa bajo el sistema de todos contra todos, en el que los seis equipos participantes se enfrentarán antes de definir las posiciones finales.

Los conjuntos que terminen en primer y segundo lugar disputarán la medalla de oro, mientras que los ocupantes de la tercera y cuarta posiciones jugarán por el bronce. Los equipos que concluyan quinto y sexto competirán por la quinta posición.

Además de República Dominicana y Costa Rica, participan Estados Unidos, Canadá, México y Nicaragua, selección anfitriona.

Estados Unidos llega al torneo como campeón defensor, mientras Canadá y México fueron medallistas en la edición anterior. República Dominicana, por su parte, es el país con mayor cantidad de medallas de oro en la historia de la competencia.

of-am