Voleibol dominicano termina noveno en Torneo Mundial U-17

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SANTO DOMINGO.– La selección femenina de República Dominicana concluyó en la novena posición del Campeonato Mundial de Voleibol U-17, luego de caer ante Polonia en el partido correspondiente a la fase de clasificación del torneo.

El conjunto dominicano batalló durante el encuentro en busca de cerrar su participación con una victoria, pero el combinado polaco impuso su ritmo de juego y aprovechó sus oportunidades para quedarse con el triunfo.

Con este resultado, las dominicanas finalizaron en el noveno puesto de la competición, en una experiencia que permitió a las jóvenes atletas adquirir mayor roce internacional y medirse ante algunas de las principales selecciones de la categoría.

El Mundial U-17 reúne a las principales promesas del voleibol femenino, constituyendo una plataforma para el desarrollo y proyección de las jugadoras que en los próximos años podrían integrar las selecciones nacionales de mayores.

La participación dominicana forma parte del proceso de formación y renovación del voleibol femenino del país, que continúa trabajando en el desarrollo de las categorías menores y en la preparación de nuevas generaciones de atletas para los compromisos internacionales.

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