Volcán Santiaguito sigue con explosiones en Guatemala

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Ciudad de Guatemala, 20 ago.- El volcán Santiaguito, uno de los tres activos de Guatemala junto al de Fuego y Pacaya, continúa hoy con desgasificación constante sobre el domo Caliente y explosiones, advirtió una fuente oficial.

Mediante un comunicado, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) explicó que esa situación alcanza aproximadamente 400 metros de altura y se dispersa hacia el oeste y suroeste.

Durante las últimas horas se registraron explosiones débiles a moderadas, que generan columnas de gas y ceniza de hasta 800 metros sobre el domo, acotó la entidad.

En la noche y madrugada también puede observarse incandescencia en la cúpula, describió.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología indicó posible generación de corrientes de densidad piroclástica (mezcla caliente de gas, ceniza y fragmentos de roca que se desplaza loma abajo), subrayó la Conred.

Además, acotó, ante la presencia de lluvias en zonas cercanas al coloso, puede generarse el descenso de lahares en los cauces de los ríos del flanco sur, entre ellos Nimá I, Tambor y Cabello de Ángel.

Ante la actividad del volcán Santiaguito, recomendó a la población respetar las restricciones de acceso al área volcánica y no permanecer cerca de barrancas.

Tampoco, señaló, de los cauces de ríos durante la presencia de lahares, y llamó a atender las indicaciones de las autoridades locales.

No obstante al paso del tiempo, el Santiaguito, a más de 200 kilómetros de esta urbe, ubicado en el departamento de Quetzaltenango, sigue llamando la atención en este territorio centroamericano.

El complejo está formado por cuatro domos de lava (Caliente, El Monje, La Mitad y El Brujo) surgidos tras la erupción del volcán Santa María en 1902.

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