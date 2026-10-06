R. Dominicana deportó a 3,126 indocumentados en tres días

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración informó haber detenido entre el 2 y el 4 de octubre a 3,691 haitianos indocumentados y deportado a 3,126.
Dajabón registró 657 arrestos, Santo Domingo 503, Elías Piña 334 y La Altagracia 210.
OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL
Los indocumentados fueron interceptados por agentes de Migración, el Ejército, la Policía Nacional, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre y el Servicio Nacional de Protección Ambiental.
Las operaciones se extendieron a Pedernales, Independencia, Valverde, Duarte, La Vega, Santiago, Montecristi, San Juan, Puerto Plata, San Cristóbal, Barahona y La Romana.
La puerta sigue abierta para el negocio . Increíble nunca pensé ver mi país así
LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA NO PUEDEN DESCUIDARSE SOBRE TODO CON LOS ACTIVOS DE LAS BANDAS QUE USARON BOMBAS CASERAS PARA ATACAR UN CUARTEL EN PUNTA CANA ESO ES ENTRENAMIENTO PARA MILITAR
Y entraron 6000 y pico
Como dice José José mentira todas mentira