Casa Blanca niega Trump haya pedido a Irán que ataque a EU

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WASHINGTON.- La Casa Blanca aclaró los comentarios del presidente Donald Trump en un mitin la noche del lunes y explicó que el mandatario no estaba insinuando que quisiera que Irán atacara ciudades de Estados Unidos, sino que pretende impedir que Teherán tenga esa capacidad.

El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, afirmó el martes en redes sociales que las declaraciones del presidente han sido malinterpretadas y tergiversadas en un «escándalo mediático» que «no se basa en la realidad».

Trump hablaba sobre la guerra con Irán y los altos precios de la gasolina resultantes, que se han convertido en un lastre para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato, durante un acto en Nebraska, cuando mencionó la posibilidad de un ataque iraní en suelo estadounidense.

«Es un pequeño precio a pagar por mantener al mundo seguro, por mantener a nuestro país seguro», dijo sobre la guerra y sus consecuencias económicas. «Pueden borrar una ciudad. Que borren Los Ángeles, que borren San Diego. Es un precio muy pequeño a pagar».

El comentario, incluida la mención de las dos ciudades de California, se hizo en el estilo divagante que utiliza en los mítines de campaña, cuando habla durante largos periodos —a menudo una hora o más— y solo en ocasiones sigue un texto preparado en teleprompter.

CRÍTICAS DE NEWSOM

Los críticos, incluido el gobernador de California, Gavin Newsom, denunciaron sus declaraciones. El gobernador, demócrata que podría postularse a la presidencia en 2028, calificó a Trump de «desquiciado y peligroso» por «decir que nuestros enemigos extranjeros deberían ‘borrar’ Los Ángeles y San Diego».

LA ACLARACIÓN DE LA CASA BLANCA

Cheung, en su respuesta, señaló que era evidente que Trump no estaba pidiendo un ataque de ese tipo.

«El escándalo mediático por los comentarios del presidente Trump no se basa en la realidad», expresó. «Estaba afirmando claramente que las ciudades de Estados Unidos habrían estado amenazadas si no se hubiera detenido a un Irán nuclear. Estados Unidos es más seguro gracias al presidente».

Cheung añadió que Irán «no tiene armas nucleares, no tiene marina, no tiene fuerza aérea y no tiene dinero».

REACCIÓN REPUBLICANA

Aun así, al menos un político republicano compartió la interpretación de Newsom.

«Como veterano de la Marina, serví para proteger a los estadounidenses, no para dar por perdidas ciudades estadounidenses como un precio aceptable de la guerra», escribió en redes sociales Jim Desmond, candidato republicano al Congreso por un distrito del área metropolitana de San Diego, y añadió que «ninguna familia estadounidense debería ser tratada jamás como daño colateral».

ATAQUES A CIUDADES DEMÓCRATAS

Trump ha criticado con frecuencia a centros urbanos mientras hace campaña, especialmente a los que se inclinan por los demócratas. En un mitin reciente en Carolina del Norte describió las ciudades del estado como «campos de matanza empapados de sangre». La tasa de delitos violentos de Carolina del Norte se ubica en el tercio medio de los estados, según estadísticas del FBI.

Irán ha dicho que no está buscando armas nucleares, pero ha enriquecido uranio hasta niveles cercanos a los de grado armamentístico que no tienen ningún propósito civil.