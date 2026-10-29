Vocero Kremlin acusa Europa perjudicarle al rechazar gas ruso

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RUSIA.- El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó este jueves que Europa actúa con “falta de visión” al renunciar al gas ruso de bajo coste y consideró que esa decisión difícilmente puede calificarse de sensata, en medio de las preocupaciones por el suministro energético y el aumento de los precios.

“La prosperidad y la competitividad de la economía europea se construyeron, en gran medida, sobre la base de recursos energéticos rusos a bajo coste”, declaró Peskov al referirse al gas transportado mediante gasoductos.

CRÍTICAS A LA POLÍTICA ENERGÉTICA EUROPEA

El portavoz sostuvo que, al rechazar los recursos energéticos rusos, los países europeos están “cortando la rama sobre la que están sentados”. También cuestionó los planes de la Unión Europea (UE) de prescindir de ese suministro y mantener inoperativos los gasoductos Nord Stream, dañados por explosiones en 2022.

Peskov aseguró que la situación económica europea está empeorando y que la economía del bloque permanece estancada. Asimismo, consideró poco realista descartar para siempre la compra de gas ruso, al señalar que el término “nunca” no tiene cabida en las relaciones entre Estados.

ALZA DE LOS PRECIOS DEL GAS

La controversia se produce mientras el precio del gas natural en Europa alcanza niveles no registrados desde 2022. Los contratos de referencia llegaron a situarse en 100 euros por megavatio-hora, con un incremento de hasta el 4,1 % el miércoles, según reportes financieros.

En lo que va de año, los futuros acumulan un aumento superior al 150 %, en un contexto de preocupación por el abastecimiento energético y las interrupciones del transporte marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz.

PUTIN TAMBIÉN CUESTIONA A LA UE

El presidente ruso, Vladímir Putin, criticó igualmente la decisión europea de abandonar los hidrocarburos rusos y romper contratos de suministro a largo plazo.

Durante la VIII Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas, Putin sostuvo que esa política perjudica a la industria y al ámbito social europeos. Además, recurrió a un refrán ruso para advertir que quienes buscan perjudicar a otros pueden terminar sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones.

an/am