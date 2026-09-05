Víctor Gómez registra el mejor tiempo en Hyrox Washington

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WASHINGTON D.C.– El atleta dominicano Víctor Gómez logró este viernes el mejor tiempo registrado por un competidor de República Dominicana en el Amazfit Hyrox Washington D.C., al completar la exigente prueba en 1 hora, 4 minutos y 9 segundos.

Gómez, de 28 años y fundador y CEO del gimnasio THE CAVE, compitió en la categoría Pro Men, la máxima división de la competencia, en la que enfrentó una combinación de carrera y ejercicios funcionales que demandan resistencia, fuerza y capacidad de recuperación bajo fatiga acumulada.

El deportista, conocido en redes sociales como @VictorGomez19, llegó a Washington D.C. como parte de su preparación y calendario competitivo para 2026, con el objetivo de continuar desarrollándose en esta disciplina y medirse con atletas de alto nivel internacional.

Su participación constituye un nuevo paso en la trayectoria competitiva de Gómez y le permitió evaluar su preparación en uno de los escenarios internacionales de mayor exigencia dentro del fitness funcional.

UNA PRUEBA DE RESISTENCIA Y FUERZA

Hyrox es una competencia internacional de fitness bajo techo que combina ocho kilómetros de carrera con ocho estaciones de ejercicios funcionales. El formato exige a los participantes mantener un alto nivel de rendimiento mientras alternan esfuerzos cardiovasculares y de fuerza.

Por sus características, la disciplina es conocida como “la carrera de fitness” y cuenta con un formato estandarizado que permite comparar los resultados de los participantes en las diferentes sedes alrededor del mundo.

La competencia celebrada en Washington D.C. tiene como escenario el Walter E. Washington Convention Center, donde atletas de distintas nacionalidades participan en las categorías individuales Open y Pro, además de las modalidades de parejas y relevos.

Con su registro de 1:04:09, Gómez se suma a la creciente representación dominicana en una disciplina que continúa expandiéndose internacionalmente y que combina preparación física, estrategia y resistencia mental.

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