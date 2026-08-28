Venezuela repite campeonato Panamericano Béisbol Infantil

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SANTO DOMINGO.- Venezuela conquistó por segundo año consecutivo el título del XIV Torneo Panamericano de Béisbol Infantil 11-12 años, al derrotar este jueves 6-3 a República Dominicana en el partido final celebrado en el estadio de softbol número dos del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El conjunto venezolano volvió a imponerse a los dominicanos en la disputa por el campeonato, luego de que en la edición de 2025 también se coronara campeón al vencer a República Dominicana 1-0.

William Heredia encabezó la ofensiva venezolana con un cuadrangular de tres carreras en la primera entrada frente al abridor dominicano Jandel Soto, quien cargó con la derrota.

Daniel Uricote también contribuyó al triunfo con un jonrón solitario en el cuarto episodio, mientras que el lanzador José Moros se acreditó la victoria.

Por República Dominicana, Isauris Mejía conectó un cuadrangular, mientras que Jasiel Mena disparó un doble productor de dos carreras en la parte alta de la sexta entrada.

El certamen reunió a representantes de 12 países y estuvo dedicado al ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista.

Colombia se queda con el tercer lugar

En el partido por la medalla de bronce, Colombia derrotó 16-12 a México para ocupar el tercer puesto del torneo.

Juan López fue la figura ofensiva del conjunto colombiano al batear de 5-5, incluyendo dos dobles y un triple, con cinco carreras impulsadas y tres anotadas.

También sobresalieron Elías Moreno, quien conectó un cuadrangular, y Emmanuel Caraballo, autor de cuatro carreras anotadas.

Por México, Sebastián León fue el más destacado al disparar un jonrón, remolcar cuatro carreras y anotar otras dos.

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