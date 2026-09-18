Desaprobación de Trump supera el 59% entre votantes probables

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

WASHINGTON.- La desaprobación del presidente Donald Trump alcanza el 59% entre los votantes más propensos a participar en las elecciones de medio término de noviembre, frente a solo un 40% de aprobación, según una nueva encuesta nacional de Economist/YouGov divulgada este jueves.

El dato se produce en un contexto de desgaste para el oficialismo. Entre el conjunto de ciudadanos adultos, la aprobación de Trump se sitúa aún más baja, en 36%, con el mismo 59% de desaprobación.

El sondeo, realizado entre el 11 y el 14 de septiembre de 2026 a 1.596 ciudadanos estadounidenses —incluidos 1.461 registrados para votar o que planean hacerlo—, muestra una correlación directa entre ese rechazo y la intención de voto para el Congreso.

DEMÓCRATAS CAPITALIZAN EL DESGASTE

De acuerdo con la encuesta, el 51% de los votantes probables afirma que apoyaría al candidato demócrata a la Cámara de Representantes de su distrito, frente al 39% que respaldaría al republicano, una ventaja de 11 puntos porcentuales.

La brecha es particularmente marcada entre los votantes independientes, un grupo clave para definir el control de la Cámara: 54% se inclina por el candidato demócrata, mientras que solo 27% optaría por el republicano. El 90% de los votantes identificados con cada partido dice que votaría por su propia formación.

Por edad y educación, el rechazo es más pronunciado entre los jóvenes y los universitarios. Entre los menores de 30 años, los demócratas registran una ventaja de 68% frente a 27%. Entre quienes tienen estudios universitarios, la diferencia es de 19 puntos a favor de los demócratas. Incluso entre los votantes sin título universitario, los demócratas mantienen una ventaja de 48% a 43%.

ECONOMÍA A FAVOR DEMÓCRATA

El sondeo también consultó sobre qué partido maneja mejor los principales temas. Los demócratas superan a los republicanos en economía, 41% frente a 37%, un dato relevante dado que ese tema ha sido históricamente fortaleza republicana.

Los republicanos, sin embargo, conservan ventaja en crimen, con 43% frente a 33%; defensa nacional, con 43% frente a 34%; e inmigración, con 43% frente a 39%. En cuanto al manejo de la guerra en Irán, ambos partidos aparecen empatados.

ESCEPTICISMO SOBRE EL CHEQUE DE 5.000 DÓLARES

La encuesta midió además la reacción ante la propuesta de Trump de entregar 5.000 dólares a cada adulto si los republicanos mantienen el control del Congreso. Aunque el 48% dice estar a favor y el 40% en contra —con 61% de apoyo entre republicanos—, la credibilidad de la promesa es baja.

Solo el 21% de los votantes registrados cree que Trump definitivamente o probablemente entregaría el dividendo si su partido conserva el Congreso, mientras que el 57% considera que no lo haría. Entre los independientes, el 41% apoya la idea y el 44% se opone.

YouGov indicó que la muestra fue ponderada para representar a la población adulta y que el margen de error para los votantes registrados es de aproximadamente 3,3 puntos porcentuales.