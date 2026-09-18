Arrestan 28 personas en nueva fase por fraude en el SeNaSa

La denominada Operación Cobra 2.0-A incluyó 37 allanamientos en el Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo, y Santiago, La Vega y el municipio de Cotuí, informó el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público.Un comunicado del Ministerio Público detalló que entre los investigados figuran exfuncionarios de SeNaSa, médicos y otras personas que habrían participado en maniobras para defraudar a la ARS estatal por miles de millones de pesos.

En los operativos participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 integrantes de la Unidad de Investigaciones Criminales, además de personal de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).

OCUPAN DINERO EN EFECTIVO, VEHICULOS Y ARMAS DE FUEGO

Las autoridades informaron del decomiso de dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes.

La operación da continuidad a la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público investiga un supuesto esquema de corrupción administrativa en SeNaSa.

Entre los principales procesados figura su exdirector ejecutivo Santiago Hazim, quien cumple prisión preventiva por 18 meses junto con otros imputados.

La Fiscalía atribuye a los investigados delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y lavado de activos.

MANIOBRAS PARA DESVIAR RECURSOS DEL SENASA

El Ministerio Público sostiene que el supuesto entramado habría utilizado diversas maniobras para desviar recursos de SeNaSa, incluyendo presuntos sobornos, alteración de estados financieros y programas sin sustento jurídico.

Como parte de las investigaciones relacionadas, la Fiscalía también ejecutó en junio la Operación Onco14, por un supuesto fraude que habría afectado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, al Instituto Oncológico Regional del Cibao y a SeNaSa. Tres personas fueron arrestadas en ese caso, que fue declarado complejo.

Las acusaciones forman parte de procesos judiciales en curso y deberán ser determinadas por los tribunales.