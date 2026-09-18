Francisco Javier se reúne con la embajadora de EU Leah Campos

Francisco Javier García y la embajadora de EEUU, Leah Campos, durante la reunión realizada este 17 de septiembre.

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SANTO DOMINGO.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, sostuvo este miércoles una reunión de más de dos horas con la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, en sus oficinas de esta capital.

El encuentro se produjo en medio de la agenda política que desarrolla García de cara al proceso interno del PLD, previsto para el próximo 18 de octubre, cuando esa organización escogerá a su candidato presidencial para las elecciones de 2028.

ASUNTOS DE INTERÉS BILATERAL

Tras la reunión, García informó que conversó con Campos sobre asuntos de interés para República Dominicana y Estados Unidos, así como sobre los vínculos entre ambas naciones.

El dirigente peledeísta destacó la apertura al diálogo que, según afirmó, ha mostrado la representante diplomática estadounidense durante su gestión en el país.

“Ha demostrado empatía, cercanía y una amplia vocación democrática y participativa”, expresó García al referirse a la embajadora.

DESTACA DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO

García también calificó a Campos como una funcionaria con “visión de Estado” y resaltó su disposición a mantener conversaciones con diferentes sectores de la sociedad dominicana.

El aspirante presidencial estuvo acompañado durante el encuentro por su coordinador general de campaña, Víctor Fadul; el director operativo, Diego Aquino, y otros integrantes de su equipo político.

AGENDA ENTRE REPÚBLICA DOMINICANA Y EE. UU.

La reunión forma parte de los contactos que representantes de la diplomacia estadounidense mantienen con dirigentes políticos y sectores de la sociedad dominicana.

La relación entre ambos países abarca una agenda bilateral que incluye temas económicos, comerciales, migratorios y de seguridad.

El encuentro entre García y Campos se produce, además, en un período en el que los partidos dominicanos desarrollan sus procesos internos con miras a definir las candidaturas para las elecciones generales de 2028.

an/am