Desalojan mercadillo haitiano tras reportaje de AlMomento.net

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SANTO DOMINGO ESTE.- Un mercadillo informal instalado por nacionales haitianos en un área de Ciudad Juan Bosch fue desalojado la mañana de este martes, luego de que AlMomento.net publicara un reportaje sobre la presencia de vendedores en ese espacio.

En el lugar eran comercializados ropa, alimentos y otros productos, según constató este periódico durante un recorrido realizado previamente por la zona.

El desalojo estuvo a cargo de Multiservicios Chero González, empresa que presta servicios en el área y cuyo gerente general, Cheroque González, informó que los vendedores habían sido retirados anteriormente.

Explicó que, después de esa intervención, otras personas volvieron a ocupar el espacio y establecieron nuevamente puestos de venta. De acuerdo con González, se trataba de vendedores que no habían estado en el lugar durante el desalojo anterior.

El ejecutivo señaló que el área está restringida y que no está permitido instalar allí puestos de venta ni desarrollar actividades comerciales, razón por la cual el personal de la compañía procedió nuevamente a retirar a quienes permanecían en el lugar.

González indicó que los vendedores fueron advertidos de que no podrán volver a ocupar ese espacio de Ciudad Juan Bosch.

Agregó que, en caso de reincidencia, las autoridades responsables de mantener despejada el área aplicarían medidas para hacer cumplir la restricción y evitar una nueva instalación del mercadillo.

El representante de Multiservicios Chero González informó además que personal de la empresa mantendrá vigilancia y realizará inspecciones periódicas en la zona.

La medida busca impedir que vendedores informales vuelvan a establecerse en el área restringida y garantizar que el espacio permanezca libre de actividades comerciales no autorizadas.

El desalojo se produjo después de que AlMomento.net difundiera un reportaje realizado en Ciudad Juan Bosch en el que mostró las actividades comerciales que se desarrollaban en ese punto y la presencia de numerosos vendedores.

La empresa indicó que continuará dando seguimiento a la situación para evitar nuevas ocupaciones y reiteró que la instalación de puestos comerciales no está autorizada en el lugar.