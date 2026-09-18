Asegura responsables SeNaSa responderán ante la justicia

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PUERTO PLATA, República Dominicana.- El presidente Luis Abinader advirtió este viernes que quienes incurran en actos de corrupción deberán responder ante la justicia, al referirse a los allanamientos realizados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como parte de las investigaciones relacionadas con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

«Este es un tema que está en la justicia. Pero nuestro deseo es que se llegue y que se profundice», afirmó el jefe de Estado al ser abordado por periodistas durante su agenda de trabajo en Puerto Plata.

Reiteró que corresponde al Ministerio Público profundizar las investigaciones y establecer las responsabilidades que correspondan, conforme al debido proceso y al marco institucional.

PUERTO PLATA, República Dominicana.- El presidente Luis Abinader advirtió este viernes que quienes incurran en actos de corrupción deberán responder ante la justicia, al referirse a los allanamientos realizados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como parte de las investigaciones relacionadas con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

«Este es un tema que está en la justicia. Pero nuestro deseo es que se llegue y que se profundice», afirmó el jefe de Estado al ser abordado por periodistas durante su agenda de trabajo en Puerto Plata.

Reiteró que corresponde al Ministerio Público profundizar las investigaciones y establecer las responsabilidades que correspondan, conforme al debido proceso y al marco institucional.