Sepultan a “Michael Peluche” bajo fuerte seguridad

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SANTO DOMINGO ESTE.- Los restos de Michael Junior Rodríguez Peguero, conocido como “Michael Peluche”, fueron sepultados este viernes en el cementerio Cristo Salvador, bajo un amplio dispositivo de seguridad y sin la presencia de sus familiares durante el entierro.

Agentes policiales y militares mantuvieron vigilancia en la entrada y otros puntos del camposanto, donde fueron reforzadas las medidas de seguridad antes y durante la sepultura.

De acuerdo con informaciones obtenidas en el lugar, a los parientes de Rodríguez Peguero no se les permitió permanecer presentes en el momento del entierro. Hasta el mediodía de este viernes las autoridades no habían explicado oficialmente las razones de esa medida.

Tampoco se había informado el motivo específico del amplio despliegue de seguridad establecido dentro y fuera del cementerio Cristo Salvador.

La vigilancia policial ya había acompañado las honras fúnebres de Rodríguez Peguero. Durante el velatorio, realizado en la funeraria Paz en el Cielo, en Los Mina, agentes permanecieron apostados en los alrededores y realizaron controles a personas que acudían al lugar.

Posteriormente, miembros de la Policía intervinieron tras producirse un incidente dentro del establecimiento, en circunstancias que no fueron detalladas.

Rodríguez Peguero murió el miércoles 16 de septiembre junto a otro hombre conocido como “Enger”, durante una intervención de agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en el residencial La Arboleda, en Santo Domingo Norte.

Según la versión de la Policía Nacional, ambos eran buscados mediante órdenes judiciales y presuntamente dispararon contra los agentes cuando estos intentaron apresarlos.

Las autoridades también investigaban a “Michael Peluche” por su presunta vinculación con un ataque a tiros ocurrido el sábado 12 de septiembre en el sector Los Coquitos, de Boca Chica.

En ese hecho murieron Jesús Alexis Delgado Ortiz, conocido como “Diddy Glow”, y Johnathan Villanueva, alias “Cotuí”, mientras otras cinco personas resultaron heridas.

La Policía había informado que mantenía abiertas las investigaciones sobre ese ataque y las circunstancias relacionadas con las personas señaladas como participantes.