Suben hasta 9 pesos precios de combustibles en R. Dominicana

SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano aumentó hasta RD$9.00 por galón algunos combustibles, a pesar de que destinó RD$1,985.7 millones en subsidios para contener el impacto de la crisis energética internacional sobre los mismos.
La gasolina premium aumentará RD$9.00 y se venderá a RD$350.10 por galón, mientras la regular subirá RD$5.00, hasta RD$302.10.
El gasoil óptimo también subirá RD$9.00 y se comercializará a RD$302.10 por galón en tanto que el gasoil regular aumentará RD$5.00, para venderse a RD$267.80.
El Gobierno mantendrá sin variación los precios del gas licuado de petróleo (GLP) y del gas natural. El GLP continuará a RD$135.20 por galón y el gas natural a RD$43.97 por metro cúbico.
OTROS COMBUSTIBLES
El kerosene tendrá un aumento de RD$29.30 por galón y se venderá a RD$388.30.
El avtur subirá RD$27.43, para comercializarse a RD$354.40 por galón.
Asimismo, el fuel oil número 6 aumentará RD$5.53 y se situará en RD$178.38 por galón, mientras que el fuel oil 1%S subirá RD$11.08, hasta RD$214.47.
SUBSIDIO PARA CONTENER ALZAS
El MICM explicó que el subsidio aplicado durante esta semana asciende a RD$1,985.7 millones, como parte de las medidas oficiales para evitar que el aumento de los precios internacionales de los combustibles se traslade completamente a los consumidores dominicanos.
Los ajustes se producen en un contexto de presión sobre los mercados energéticos internacionales, con el precio del petróleo superando los US$100 por barril.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que las nuevas tarifas estarán vigentes del 19 al 25 de septiembre.
an/am-sp
Por eso es que el gobierno mediante la policia apoya los puntos de drogas para que las gentes no piensen en ora cosa que no sea el viciò, pero de toda manera se van……
Nos jodimos,los jodios,a los funcionarios de gobierno eso no le importa.
Esto realmente es por el toyo en que Trump ha metido el mundo jodiendo con Iran. Yo odio a el PRM pero esto no es culpa de ellos