Suben hasta 9 pesos precios de combustibles en R. Dominicana

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SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano aumentó hasta RD$9.00 por galón algunos combustibles, a pesar de que destinó RD$1,985.7 millones en subsidios para contener el impacto de la crisis energética internacional sobre los mismos.

La gasolina premium aumentará RD$9.00 y se venderá a RD$350.10 por galón, mientras la regular subirá RD$5.00, hasta RD$302.10.

El gasoil óptimo también subirá RD$9.00 y se comercializará a RD$302.10 por galón en tanto que el gasoil regular aumentará RD$5.00, para venderse a RD$267.80.

El Gobierno mantendrá sin variación los precios del gas licuado de petróleo (GLP) y del gas natural. El GLP continuará a RD$135.20 por galón y el gas natural a RD$43.97 por metro cúbico.

OTROS COMBUSTIBLES

El kerosene tendrá un aumento de RD$29.30 por galón y se venderá a RD$388.30.

El avtur subirá RD$27.43, para comercializarse a RD$354.40 por galón.

Asimismo, el fuel oil número 6 aumentará RD$5.53 y se situará en RD$178.38 por galón, mientras que el fuel oil 1%S subirá RD$11.08, hasta RD$214.47.

SUBSIDIO PARA CONTENER ALZAS

El MICM explicó que el subsidio aplicado durante esta semana asciende a RD$1,985.7 millones, como parte de las medidas oficiales para evitar que el aumento de los precios internacionales de los combustibles se traslade completamente a los consumidores dominicanos.

Los ajustes se producen en un contexto de presión sobre los mercados energéticos internacionales, con el precio del petróleo superando los US$100 por barril.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que las nuevas tarifas estarán vigentes del 19 al 25 de septiembre.

an/am-sp