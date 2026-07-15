VENEZUELA: Misión médica RD supera las 1,200 atenciones

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

CATIA LA MAR, Venezuela.- A seis días de iniciar operaciones, el Equipo Médico de Emergencias (EMT-RD) del Ministerio de Salud Pública de República Dominicana ha brindado más de 1,200 atenciones médicas a víctimas del terremoto en Venezuela, convirtiendo su hospital de campaña en uno de los centros asistenciales más concurridos de la zona de desastre.

La operación forma parte de la Misión Humanitaria Quisqueya Solidaria, impulsada por el Gobierno dominicano y liderada en el componente sanitario por el Ministerio de Salud Pública. Es la primera misión internacional de un Equipo Médico de Emergencias (EMT Tipo 1) del país, certificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde primeras horas, decenas de personas acuden a diario al hospital de campaña instalado por RD en busca de atención médica, medicamentos y apoyo especializado. El flujo constante de pacientes refleja la confianza de la comunidad en el equipo dominicano, que trabaja de forma ininterrumpida bajo estándares internacionales.

Hasta la fecha, el personal ha realizado 710 consultas generales y de emergencia, 232 atenciones ginecológicas, 144 consultas pediátricas y 114 intervenciones en salud mental.

Además de las consultas, el EMT-RD ha distribuido miles de medicamentos, aplicado vacunas, realizado estudios diagnósticos, procesado agua segura para consumo, ejecutado jornadas de saneamiento y desarrollado acciones de promoción de la salud y apoyo psicológico.

Solo el sábado fueron atendidas 181 personas, confirmando el aumento sostenido de pacientes. La capacidad de respuesta ha sido fortalecida por el trabajo coordinado de médicos, enfermeras, psicólogos, farmacéuticos, especialistas en agua y saneamiento y personal logístico.

Esta misión marca un hecho sin precedentes: es la primera vez que el Ministerio de Salud Pública despliega un EMT Tipo 1 certificado por la OMS en una misión internacional, demostrando la capacidad técnica y operativa de República Dominicana para responder a desastres más allá de sus fronteras.