Venezuela busca ser sede de los Juegos Centroamericanos 2030

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CARACAS.– La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó este miércoles la disposición de su Gobierno para que el país sea sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2030, luego de la celebración de la edición de 2026 en República Dominicana.

Durante un acto de recibimiento a los atletas venezolanos que participaron en los Juegos de Santo Domingo 2026, Rodríguez afirmó que Venezuela está preparada para recibir a las delegaciones de los países de Centroamérica y el Caribe y garantizar el desarrollo de la competencia.

“A pesar de las dificultades, el pueblo de Venezuela está preparado para recibir a nuestros hermanos de Centroamérica y del Caribe”, expresó la mandataria, quien agregó que el objetivo es que las competencias se desarrollen y que gane el mejor.

VENEZUELA REITERA SU CANDIDATURA

La propuesta venezolana busca que el país vuelva a organizar una cita multideportiva de gran magnitud, con la expectativa de aprovechar y fortalecer su infraestructura deportiva, promover el turismo y estrechar los vínculos entre las naciones de la región.

Venezuela ya ha sido sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Caracas, en 1959, y Maracaibo, en 1998.

La ratificación de Rodríguez se produce pocos días después de la clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrados del 24 de julio al 8 de agosto.

La sede de la edición de 2030 deberá ser definida por las autoridades deportivas regionales correspondientes.

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