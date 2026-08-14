Venezuela busca ser sede de los Juegos Centroamericanos 2030

CARACAS.– La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó este miércoles la disposición de su Gobierno para que el país sea sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2030, luego de la celebración de la edición de 2026 en República Dominicana.
Durante un acto de recibimiento a los atletas venezolanos que participaron en los Juegos de Santo Domingo 2026, Rodríguez afirmó que Venezuela está preparada para recibir a las delegaciones de los países de Centroamérica y el Caribe y garantizar el desarrollo de la competencia.
“A pesar de las dificultades, el pueblo de Venezuela está preparado para recibir a nuestros hermanos de Centroamérica y del Caribe”, expresó la mandataria, quien agregó que el objetivo es que las competencias se desarrollen y que gane el mejor.
VENEZUELA REITERA SU CANDIDATURA
La propuesta venezolana busca que el país vuelva a organizar una cita multideportiva de gran magnitud, con la expectativa de aprovechar y fortalecer su infraestructura deportiva, promover el turismo y estrechar los vínculos entre las naciones de la región.
Venezuela ya ha sido sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Caracas, en 1959, y Maracaibo, en 1998.
La ratificación de Rodríguez se produce pocos días después de la clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrados del 24 de julio al 8 de agosto.
La sede de la edición de 2030 deberá ser definida por las autoridades deportivas regionales correspondientes.
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