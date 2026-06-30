VENEZUELA: Aumentan a 1.943 los muertos por los terremotos

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CARACAS.- El duplete sísmico registrado en Venezuela el pasado 24 de junio ha dejado 1,943 personas fallecidas y 10,571 heridos, así como 15,866 familias damnificadas, informó este lunes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El alto funcionario detalló que en La Guaira se han dispuesto 14 refugios para atender de forma integral a los afectados, que se suman a otros 58 habilitados en Caracas, Miranda y el resto de estados que sufrieron los embates de los movimientos telúricos.

«Están acondicionándose lo mejor posible, vista la carrera contra el tiempo, pero no vamos a escatimar las mejores condiciones para atender a las personas que tengan que ser llevadas a los campamentos provisorios», afirmó Rodríguez.

El parlamentario aseguró que quienes hoy están en campamentos provisorios serán trasladados de forma expedita a refugios y que el Ejecutivo nacional se ha planteado como objetivo garantizar que su permanencia en los alojamientos temporales sea lo más breve posible.

En ese sentido, indicó que se atenderá con premura la sustitución de las viviendas inhabitables y se repararán aquellas que, aun habiendo sufrido daños, no tienen afectaciones estructurales.