Vaguada y onda generarán aguaceros y tronadas en RD

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SANTO DOMINGO.- Una vaguada y una onda tropical provocarán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento este jueves en República Dominicana, sobre todo en horas de la tarde.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que en la tarde los efectos serán más notorios en localidades de Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, el norte de San Cristóbal y sectores de Santo Domingo.

En el sureste, cordillera Central y zona fronteriza habrá incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. En la noche se prevén chubascos dispersos hacia el litoral caribeño.

ALERTAS ACTIVAS

Indomet colocó en aviso por riesgo de inundaciones, crecidas y deslizamientos a La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.

Asimismo, mantiene en alerta al Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat y Hato Mayor.

RECOMENDACIONES POR CALOR

Las temperaturas máximas alcanzarán hasta 36°C en Santiago, Montecristi, Azua, San Juan y Barahona. Las mínimas serán de 15°C en Constanza y 19°C en Azua y San Juan.

Indomet recomendó ingerir suficiente agua, usar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar el sol entre las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.