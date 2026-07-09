El dólar bajó 14 cts. y el euro 10; eran vendidos a $59.05 y $69.69

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó otros 14 centavos y este jueves era vendido en República Dominicana a RD$59.05.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$58.57

Venta: RD$59.05

EL EURO

El euro bajó 10 centavos; era vendido a RD$69.69 y comprado a RD$66.31.

PETROLEO

El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) cotiza en un rango aproximado de US$72.00 a US$75.00 dólares.

La cotización experimenta una alta volatilidad diaria influenciada por las recientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán.