El dólar bajó 14 cts. y el euro 10; eran vendidos a $59.05 y $69.69

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó otros 14 centavos y este jueves era vendido en República Dominicana a RD$59.05.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$58.57
Venta: RD$59.05
EL EURO
El euro bajó 10 centavos; era vendido a RD$69.69 y comprado a RD$66.31.
PETROLEO
El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) cotiza en un rango aproximado de US$72.00 a US$75.00 dólares.
La cotización experimenta una alta volatilidad diaria influenciada por las recientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán.
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