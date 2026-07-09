Irán afirma ataques EU afectan ‘gravemente’ reapertura Ormuz

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TEHERÁN.- La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este jueves que los bombardeos ejecutados por Estados Unidos en los últimos días “afectan gravemente” la “reapertura gradual” del estrecho de Ormuz y ponen en riesgo los intereses de los países que usan esa vía estratégica.

“La temeridad del Ejército terrorista estadounidense y su injerencia en la designación de la ruta de tráfico no solo provocarán una respuesta aplastante por nuestra parte, sino que también afectará gravemente el proceso de apertura gradual y pondrá en grave peligro los intereses de los países que se benefician del estrecho de Ormuz”, señaló en un comunicado difundido por la televisión estatal IRIB.

La Guardia Revolucionaria agregó: “Declaramos de nuevo que los extranjeros no tienen cabida en esta tierra ni en el estrecho de Ormuz”. Defendió además su labor en la “estabilización” y “las tareas para mantener la seguridad y abrirla gradualmente”.

Según el organismo, en las últimas dos semanas “se incrementó la capacidad de paso en cerca de un 50% respecto al tráfico anterior a la guerra” y se estaba “aumentando el número de buques” que transitan la zona “en línea con estrictas normas de seguridad” y “con permiso de la Armada de la Guardia Revolucionaria”.

Entre el martes y el jueves, Estados Unidos lanzó varias oleadas de bombardeos contra Irán. Washington argumenta que responde a ataques iraníes contra buques en Ormuz, paso que Teherán exige coordinar con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo tras la ofensiva israelí-estadounidense en Oriente Próximo.

En represalia, Irán lanzó misiles y drones contra intereses estadounidenses en varios países de la región. Los ataques han dejado al menos 14 muertos y cerca de 80 heridos en dos días. Ambas partes se acusan de violar el memorando de entendimiento firmado en junio y alertan de un posible colapso del alto el fuego pactado el 8 de abril, del que también es parte Israel.