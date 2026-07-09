RD prevé recibir más de 290 mil turistas de Puerto Rico en 2026

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SAN JUAN, Puerto Rico.- El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que Puerto Rico se ha convertido en un importante emisor de turistas hacia República Dominicana, al registrar un crecimiento de 7,7% en lo que va de año.

Informó que en 2024 un total de 269 mil turistas boricuas eligieron Quisqueya para vacacionar. “Cada día, República Dominicana recibe más turistas puertorriqueños, quienes se sienten como en casa cuando nos visitan”, dijo el ministro durante una presentación ante más de 200 agentes de viajes y medios de comunicación en San Juan.

Collado pronosticó que, de mantenerse la tendencia, a finales de este año más de 290 mil puertorriqueños visitarán República Dominicana.

Atribuyó el crecimiento, entre otros factores, al mejoramiento de la conectividad aérea entre ambos países. “La entrada de Arajet hizo que entre ambos países mejorara la conectividad y la competitividad en precios”, citó Collado, al referirse a las dos naciones como “dos pueblos hermanos”.

Collado encabezó una reunión con el comité de marketing público-privado de República Dominicana, donde se definieron estrategias para impulsar aún más la llegada de turistas puertorriqueños a Quisqueya.