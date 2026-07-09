COE pone 7 provincias en alerta verde y 8 en amarilla por lluvias

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SANTO DOMINGO.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó este jueves a siete las provincias en alerta amarilla y colocó ocho en verde debido a una vaguada y una onda tropical que provocarán aguaceros fuertes, tronadas y ráfagas de viento en la tarde.

En amarilla están La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y San Cristóbal. Y en verde Hato Mayor, Monte Plata, San José de Ocoa, Duarte, Espaillat, Puerto Plata, Santiago y Hermanas Mirabal.

El COE reiteró a la población que se abstenga de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua y no usar balnearios en las provincias bajo alerta, ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

RESTRICCIONES MARITIMAS

El organismo recomendó a las frágiles y pequeñas embarcaciones que operan en la costa caribeña, desde Cabo Rojo y Pedernales, así como en la costa atlántica, desde Isla Saona, La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, Samaná hasta la Bahía de Neiba y Barahona que permanezcan en puerto debido a “condiciones marítimas peligrosas”.

INDOMET

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que en la tarde los efectos serán más notorios en localidades de Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, el norte de San Cristóbal y sectores de Santo Domingo.

En el sureste, cordillera Central y zona fronteriza habrá incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. En la noche se prevén chubascos dispersos hacia el litoral caribeño.

ALERTAS ACTIVAS

Indomet colocó en aviso por riesgo de inundaciones, crecidas y deslizamientos a La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.

Asimismo, mantiene en alerta al Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat y Hato Mayor.

RECOMENDACIONES POR CALOR

Las temperaturas máximas alcanzarán hasta 36°C en Santiago, Montecristi, Azua, San Juan y Barahona. Las mínimas serán de 15°C en Constanza y 19°C en Azua y San Juan.

Indomet recomendó ingerir suficiente agua, usar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar el sol entre las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.