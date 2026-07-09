Irán a EE.UU.: Extranjeros no tienen cabida en Ormuz

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TEHERÁN.- En medio de una nueva escalada de tensiones con Washington, la Fuerza Naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) reafirmó que “los extranjeros no tienen ningún derecho ni cabida” ni en la región ni en el estrecho de Ormuz.

El organismo sostuvo que “ha llegado la hora de poner fin a la tiranía de las potencias” y “el siglo del triunfo de la voluntad de las naciones”, al elogiar a los combatientes iraníes por dar una “contundente respuesta a las agresiones del Ejército estadounidense”.

GESTION DEL ESTRECHO

La Fuerza Naval iraní aseguró que, gracias a su gestión, la seguridad de esta vía marítima estratégica y su reapertura gradual, en las últimas dos semanas la capacidad de tránsito se ha elevado a cerca del 50% de los niveles previos al conflicto.

Añadió que sigue en aumento el paso de embarcaciones que cumplen las normas de seguridad de la República Islámica, navegan por las rutas establecidas y obtienen autorización de la Fuerza Naval.

ADVERTENCIA A EE.UU.

“Declaramos una vez más que los extranjeros no tienen ningún derecho ni cabida en esta tierra ni en el estrecho de Ormuz. El aventurerismo del Ejército terrorista de EE.UU. y su interferencia en la determinación de las rutas de tránsito, además de provocar nuestra contundente respuesta, perturbarán gravemente el proceso de reapertura gradual y pondrán en serio peligro los intereses de los países que se benefician del estrecho de Ormuz”, concluye el comunicado.

Previamente se reportó que, debido a los ataques de EE.UU. contra Irán, el tránsito por Ormuz se encuentra prácticamente paralizado.

La declaración se da en medio de un repunte de hostilidades marcado por recientes bombardeos estadounidenses —calificados por Teherán como “crímenes de guerra bajo pretextos falsos”— y por las represalias iraníes con misiles y drones contra objetivos de EE.UU. en territorios de sus aliados en la región.