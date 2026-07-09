Politólogo elogia estructura política de Wellington Arnaud

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SANTO DOMINGO.– El politólogo y comunicador Manuel Cruz opinó que la precandidatura presidencial de Wellington Arnaud dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dispone de una estructura con presencia territorial, respaldo de dirigentes y apoyo de sectores que debe ser tomada en cuenta en el escenario interno de la organización.

Durante una intervención en el programa radial El Sol de la Mañana, sostuvo que, aunque otras figuras lideren las mediciones de opinión, el trabajo organizativo desarrollado por Arnaud representa un factor relevante de cara al proceso interno del partido.

«Una cosa es que alguien encabece una medición y otra muy distinta es desconocer el trabajo y poderío de otros. Cuando se va a la realidad y a los territorios, la prueba es otra», expresó.

Cruz señaló que los acuerdos alcanzados en la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) evidenciaron la capacidad de negociación del equipo político de Arnaud dentro del PRM.

Agregó que en el ámbito internacional, hubo en Nueva York una actividad de recaudación de fondos y apoyo político, organizada por empresarios dominicanos encabezados por Augusto Ramírez, en la que participaron miembros de la comunidad dominicana residentes

Arnaud inició su trayectoria política en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), influenciado por el liderazgo de su padre, Winston Arnaud. Posteriormente presidió la Juventud Revolucionaria Dominicana (JRD) y fue diputado durante dos períodos consecutivos.

De acuerdo con Cruz, el proyecto político de Arnaud cuenta actualmente con el respaldo de más de 100 alcaldes y directores municipales así como de más de 40 legisladores entre diputados y senadores, cifras que no fueron verificadas de manera independiente.