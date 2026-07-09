Casi 5.000 personas duermen a diario en la calle en Nueva York

NUEVA YORK.- La ciudad de Nueva York contabilizó 4.991 personas sin hogar durmiendo en calles, parques o estaciones de metro durante su conteo anual, un alza del 11% frente a 2025 y la cifra más alta en más de una década, según datos oficiales publicados este lunes.
El registro corresponde al Estimado de Población en Situación de Calle por Alcance Social (HOPE), el relevamiento anual que mide a quienes permanecen fuera del sistema de albergues. En 2025 se habían contado poco más de 4.500 personas.
El operativo HOPE no incluye a quienes pasaron la noche en refugios. Ese universo supera las 82.000 personas por noche en el sistema municipal, lo que expone la escala de la crisis habitacional.
CAMBIO DE FECHA POR FRIO EXTREMO
El conteo HOPE, que por ley federal suele realizarse en la noche más fría del año, estaba previsto para enero pero se aplazó por temperaturas bajas y se llevó a cabo en marzo, en una noche más cálida de lo habitual. Autoridades y expertos señalan que el clima puede influir en cuántas personas permanecen a la intemperie y en su visibilidad durante el recorrido.
Aun con esa salvedad, el Departamento de Servicios Sociales (DSS) indicó que los resultados muestran una tendencia al alza de la población sin refugio.
MEDIDAS DE LA CIUDAD
La administración municipal sumó más de 430 camas en refugios Safe Haven, una alternativa de baja barrera para personas que no ingresan o no permanecen en albergues convencionales. También reanudó los operativos para retirar campamentos improvisados, ahora coordinados por el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) y no por la Policía.
Según el DSS, menos del 5% de la población sin hogar de la ciudad vive a la intemperie. En Los Ángeles o Portland, más del 60% duerme en calles o espacios públicos. La comisionada Erin Dalton afirmó que la prioridad es acercar vivienda y servicios de apoyo adaptados a cada caso.
CAMBIOS POR ZONA
Brooklyn y Manhattan registraron aumentos de personas en las calles, mientras que en el metro la cifra cayó a su nivel más bajo desde la pandemia de Covid-19. La ciudad atribuyó esa baja al trabajo de equipos de alcance social y a la expansión de programas especializados.
Solo en los primeros tres meses del año, más de 300 personas que vivían en la calle o en el metro accedieron a una vivienda permanente tras pasar por refugios Safe Haven, de acuerdo con el gobierno local.
Rudy Giuliani, en su día conocido como «el alcalde de Estados Unidos», ha enfrentado graves acusaciones de corrupción, especialmente en relación con las elecciones presidenciales de 2020. Sus acciones durante este periodo han tenido importantes repercusiones legales y financieras.
Y COMO E JESO? EN LA GRAN METROPOLIS MUNDIAL DEL MUNDO UNIVERSAL DONDE NACES CON UN MILLON DEBAJO DEL SOBACO Y EL OTRO SOBACO UN LAMBORGINI???EN LA CUNA DEL CAPITALISMO DONDE EL DINERO Y LOS TRABAJOS ESTAN TIRANDOS EN LAS CALLES…DONDE ESTA DIOS Y NO FALTA NADA?.
ENIGMA
50 minutos hace
LA MAYORÍA SON ILEGALES O GENTE QUE HA CAIDO EN LA ADICCIÓN DE LAS DROGAS LES LLEVAN A UN LUGAR DE REHABILITACIÓN EN EL CUAL LE DAN ALIMENTOS, TECHO Y HASTA CURSOS TÉCNICOS PARA QUE PUEDAN TRABAJAR, HAY CASOS QUE DEJAN EL LUGAR DE REHABILITACIÓN PORQUE LO UNICO QUE LES PIDEN ES CAMBIA DE RUMBO, DEJA LAS DROGAS Y PREFIEREN ESCAPAR O UNA VEZ RECUPERADOS VOLVER A LAS DROGAS Y AUNQUE USTEDES NO LO CRE.AN GENTE
Producto de más de quince años de alcaldías demóratas-comunistas que han llenado la ciudad de droga y de inmigrantes ilegales.En el período republicano de Rudolph Giulliani, New York fue barrida de droga, la criminalidad se bajó a su mínima expresión, y la Ciudad de new York se volvió un referente mundial de orden, seguridad, y limpieza, pero, el voto afro-latino predomina en esa demarcación, y a esos sectores les gusta el caos, y la corrupción
Pero esto no es nuevo, horita SAITAN los agoreros -que lamentablemente este periódico digital, tiene unossss cuannnntos- que e’ poi ei aicaide Mandani. Una cuidad de las más cara por obvias razones, que no hay que mencionar, no to’el mundo tiene la facultad de no ser indigente.
LA MAYORÍA SON ILEGALES O GENTE QUE HA CAIDO EN LA ADICCIÓN DE LAS DROGAS LES LLEVAN A UN LUGAR DE REHABILITACIÓN EN EL CUAL LE DAN ALIMENTOS, TECHO Y HASTA CURSOS TÉCNICOS PARA QUE PUEDAN TRABAJAR, HAY CASOS QUE DEJAN EL LUGAR DE REHABILITACIÓN PORQUE LO UNICO QUE LES PIDEN ES CAMBIA DE RUMBO, DEJA LAS DROGAS Y PREFIEREN ESCAPAR O UNA VEZ RECUPERADOS VOLVER A LAS DROGAS Y AUNQUE USTEDES NO LO CRE.AN GENTE QUE SON VAGOS Y NO QUIEREN TRABAJAR.
HASTA LA BIBLIA DICE EL QUE NO TRABAJE QUE NO COMA, QUE PASA CON EL QUE NO COME? SE MUERE, OSEA QUE SI PUDIENDO TRABAJAR NO QUIERE POR ESTAR DE VAGO, QUE SE MUERA, CLARO ESTA, DIOS ES TODA JUSTICIA, ESO NO VA PARA PERSONAS CON REALES PROBLEMAS MENTALES QUE DESDE NIÑOS TIENEN PROBLEMAS QUE HABLAN SOLOS, NO SE BAÑAN, LES PONES UN MILLON DE DOLARES Y LO TIRAN A LA BASURA EN FIN UN LOCO/A DE VERDAD O UNA PERSONA PARAPLEJICO NO A ESOS SI HAY QUE DARLES TODO SENTADOS PORQUE SON NUESTROS HERMANOS PERO UNO QUE QUIERE CARROS,… Leer mas »
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La mayoría son personas de otros países. Pero prefieren vivir en la calle que irse para su país. Con tal de decir que viven en USA.
ASI ES Y OTROS POR LA DROGA
Ese es el «sueno Americano» que nos venden las peliculas y los idiotas pro-imperio. Y es que el capitalismo salvaje encumbra al de arriba y aplasta al de abajo. Que cruel es este maldito mundo que nos ha regalado dios!!!.