Cedeño dice estar preocupada por males afectan población RD

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SANTO DOMINGO.- La miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Margarita Cedeño, afirmó que la calidad de vida de la población no se mide únicamente por indicadores económicos.

La también exvicepresidenta de la República resaltó la importancia de la tranquilidad de las familias, la seguridad ciudadana y la capacidad de los ingresos para cubrir las necesidades básicas.

A través de mensajes publicados en X, expresó preocupación por el alto costo de la vida, inseguridad, aumento del transporte, incertidumbre económica, posibilidad de nuevas cargas tributarias y el debate sobre el Código Penal, por considerar que son inquietudes legítimas de la ciudadanía.

AUSTERIDAD, DIÁLOGO Y TRANSPARENCIA

Sostuvo que toda reforma o decisión que afecte el bolsillo de los dominicanos debe partir de una pregunta esencial: ¿qué está dispuesto a hacer primero el Estado?.

A su juicio, antes de exigir mayores sacrificios a la población, el Gobierno debe demostrar austeridad, eficiencia, transparencia y un manejo responsable de los recursos públicos.

También consideró que escuchar a la ciudadanía es una obligación de quienes gobiernan y que el diálogo debe prevalecer sobre la indiferencia para construir consensos duraderos.

SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y TRANSPORTE

La dirigente peledeísta pidió fortalecer la reforma policial con mayor profesionalización y respeto a los derechos humanos e impulsar políticas de prevención y oportunidades para la juventud. «La prevención siempre será más efectiva que la represión», expresó.

Sobre el transporte, señaló que debe ser seguro, eficiente y accesible, ya que cada incremento en los costos afecta directamente la economía familiar.

Cedeño afirmó que el desarrollo sostenible requiere generar confianza y colocar la dignidad humana en el centro de las políticas públicas, mediante el diálogo con todos los sectores de la sociedad.

an/am/sp