Omar Fernández cuestiona avances de la reforma policial

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SANTO DOMINGO.– El senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo (FP) Omar Fernández, cuestionó este lunes los resultados de la reforma de la Policía Nacional, al considerar que, tras varios años de implementación, sus avances han sido «pocos o nulos».

Las declaraciones del legislador se producen luego de la muerte de Darlin Mercado Reyes, de 19 años, ocurrida durante una intervención de agentes policiales en el sector Herrera, en Santo Domingo Oeste.

Fernández sostuvo que el caso debe motivar una reflexión sobre la responsabilidad del Estado en la protección de la vida y la seguridad ciudadana.

«Es evidente que seis años después sus resultados han sido pocos o nulos», expresó al referirse al proceso de transformación de la institución policial.

El senador pidió que el caso sea investigado y que se haga justicia para la familia del joven, al tiempo que insistió en la necesidad de impulsar cambios estructurales en el sistema de seguridad pública.

Durante su visita, el legislador también criticó el aumento anunciado en la tarifa del transporte urbano en Santiago, al considerar que tendrá un impacto directo en la economía de los usuarios.

Afirmó que muchas de las decisiones económicas adoptadas por el Gobierno terminan afectando el poder adquisitivo de la población y sostuvo que las políticas públicas han privilegiado el aumento de impuestos y el endeudamiento para cubrir gastos corrientes, en lugar de incentivar la inversión y reducir el gasto estatal.

«Estamos ante un sistema que está roto y que merece una transformación urgente», manifestó.

an/am