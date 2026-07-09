Irán acusa a Estados Unidos de cometer «crímenes de guerra»

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TEHERÁN.- El Gobierno de Irán acusó este jueves a Estados Unidos de cometer “crímenes de guerra” con los ataques de los últimos dos días, y rechazó los argumentos de Washington para justificar los bombardeos, realizados pese al alto el fuego pactado en abril y al memorando de entendimiento firmado en junio para avanzar hacia un acuerdo de paz.

La Cancillería iraní condenó “en los términos más firmes” los “ataques agresivos del Ejército estadounidense”, que alcanzaron puntos del sur del país y dos puentes en el este, en la ruta hacia Mashhad, ciudad que este viernes acogerá el entierro del exlíder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

“Estos ataques suponen claramente un grave crimen de guerra”, señaló el Ministerio de Exteriores, encabezado por Abbas Araqchi. Teherán reiteró su “firme determinación” de “defender su integridad territorial, su soberanía y su seguridad nacional”.

Irán sostuvo que EE.UU. actuó “bajo el falso pretexto de responder a supuestos incidentes con buques en el estrecho de Ormuz”, lo que calificó como “clara violación” de la Carta de la ONU y “violación flagrante” del memorando de entendimiento. “Suponen un pretexto para justificar el continuo incumplimiento por parte de Estados Unidos”, añadió.

El comunicado cargó contra las autoridades estadounidenses por “recurrir a improperios, mentiras y agresión militar, incluso atacando la vía ferroviaria a Mashhad”, para “compensar su impotencia”.

Mashhad cierra hoy los actos fúnebres por Jamenei, asesinado el 28 de febrero al inicio de la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán. Su cuerpo será enterrado en el mausoleo del Imam Reza.

Washington lanzó entre martes y jueves varias oleadas de bombardeos alegando respuesta a ataques iraníes contra buques en Ormuz, donde Teherán exige coordinar el paso hasta un acuerdo de paz definitivo.

En represalia, Irán disparó misiles y drones contra intereses estadounidenses en varios países de la región. Los ataques han dejado al menos 14 muertos y cerca de 80 heridos en dos días. Ambas partes se acusan de violar el memorando de junio y alertan de un posible colapso del alto el fuego del 8 de abril, del que también es parte Israel.