Venezuela urge a comunidad internacional liberar sus fondos

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CARACAS.- El Gobierno de Venezuela instó a los países miembro de Naciones Unidas a liberar los «fondos soberanos retenidos» del Estado, al considerar la medida «crucial» para la reconstrucción del país tras los terremotos que dejaron 3.811 muertos y 16.740 heridos en el centro de la costa venezolana.

«Esta medida es crucial para que Venezuela disponga de los recursos necesarios para reconstruir la infraestructura y la calidad de vida de los ciudadanos afectados», afirmó el canciller Yván Gil en redes sociales.

Gil trasladó la solicitud durante una reunión de alto nivel presidida por Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU y jefe de OCHA, quien llegó el martes a Venezuela para coordinar la respuesta humanitaria. También participó Gianluca Rampolla, coordinador residente de la ONU en el país.

Fletcher valoró la cooperación con las autoridades venezolanas, incluida la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Destacó que la primera respuesta estuvo a cargo de comunidades locales y del Gobierno, junto a equipos internacionales que movilizaron 15 millones de dólares del fondo de emergencia de la ONU.

El sector privado ha aportado más de 32 millones de dólares, además de maquinaria, alimentos e información satelital, indicó.

Según Fletcher, la próxima fase requiere una «respuesta humanitaria más amplia» enfocada en reconstrucción y recuperación. Para ello, la ONU solicita 296 millones de dólares adicionales, que se suman a los 632 millones pedidos a inicio de año. Hasta ahora, la respuesta ha recibido 300 millones en contribuciones internacionales.

«La solidaridad internacional no debe concluir cuando pase la fase de búsqueda y rescate. La ayuda será sostenida y alineada con las necesidades de la población», afirmó Fletcher.

Por su parte, Delcy Rodríguez anunció que enviará una carta al rey Carlos III para pedir la liberación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra. «Ese oro es de nuestro pueblo y debe estar para atender las consecuencias de este doble terremoto», dijo.

Rodríguez también informó de conversaciones con el FMI para liberar recursos bloqueados y atender la emergencia.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, actualizó el balance: 3.811 fallecidos, 16.740 heridos y 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron, tras los sismos de magnitud 7,5 y 7,2 registrados a finales de junio.