Irán denuncia 14 muertos y 80 heridos por bombardeos EEUU

TEHERÁN, 9 Jul. (EUROPA PRESS) – Al menos catorce personas han muerto y cerca de 80 han resultado heridas a causa de los últimos dos días de bombardeos lanzados por Estados Unidos contra Irán en las últimas horas, según han denunciado las autoridades de este país asiático.

El portavoz del Ministerio de Sanidad iraní, Hosein Kermanpur, ha denunciado en un mensaje en redes sociales que los bombardeos fueron ejecutados «mientras el alto el fuego estaba vigente» y ha detallado que un total de cinco provincias han sido afectadas.

Estados Unidos ha lanzado entre el martes y el jueves varias oleadas de bombardeos contra Irán argumentando que actúa en respuesta a los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en el que Teherán exige que el paso sea coordinado con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo que cierre el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva israelí-estadounidense.

En respuesta a estos ataques, Irán ha lanzado misiles y drones contra intereses estadounidenses en varios países de la región, entre acusaciones cruzadas sobre violaciones de los términos del memorando de entendimiento firmado en junio entre ambos países y alertas sobre un posible colapso del alto el fuego pactado el 8 de abril, del que también es parte Israel.

ACUSA a EEUU DE COMETER «CRÍMENES DE GUERRA»

El Gobierno de Irán ha acusado este jueves a Estados Unidos de cometer «crímenes de guerra» con sus ataques de los últimos dos días y ha rechazado los argumentos presentados por Washington para justificar estos bombardeos, perpetrados a pesar del alto el fuego pactado en abril y después de la firma en junio de un memorando de entendimiento para avanzar hacia un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo.

Indica que los mismos han alcanzado puntos del sur y dos puentes en el este del país, concretamente en la ruta que lleva a la ciudad de Mashhad (noreste), que este mismo viernes acogerá el entierro del antiguo líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Así, ha señalado que estos ataques «suponen claramente un grave crimen de guerra», antes de hacer hincapié en que Irán mantiene «una firme determinación» para «defender su integridad territorial, su soberanía y su seguridad nacional», según un comunicado publicado por la cartera, encabezada por Abbas Araqchi, a través de redes sociales.

sp-am