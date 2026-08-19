Urólogo destaca engrosamiento peneano con ácido hialurónico

Dr. Pablo Mateo expone este 18 de agosto del 2026 frente a profesionales médicos de diferentes especialidades.

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SANTO DOMINGO.- El cirujano-urólogo Pablo Mateo, con Fellowship en Andrología Avanzada realizado en el Instituto LYX, de Madrid, España, presentó el procedimiento de engrosamiento peneano mediante ácido hialurónico como una alternativa mínimamente invasiva para hombres interesados en aumentar la circunferencia del pene.

Durante una presentación realizada en el Hotel Holiday Inn, de la avenida Abraham Lincoln, Mateo explicó que la técnica se realiza de manera ambulatoria y que, con una adecuada selección del paciente, del producto y de la técnica de aplicación, puede lograr resultados armónicos y naturales, sin recurrir a una cirugía convencional.

El especialista enfatizó que el procedimiento debe ser practicado por un médico certificado y con entrenamiento específico, debido a la complejidad anatómica y vascular del órgano.

“No se trata solamente de inyectar ácido hialurónico. Estamos trabajando sobre un órgano con una anatomía vascular y funcional muy particular”, afirmó Mateo, quien destacó la importancia de prevenir, identificar y manejar oportunamente cualquier complicación.

EVALUACIÓN Y SEGURIDAD

El urólogo resaltó el papel de la formación especializada en andrología, medicina sexual y procedimientos peneanos para garantizar una atención integral.

“Antes de realizar un engrosamiento peneano debemos evaluar al hombre, conocer sus expectativas y explicarle claramente qué puede conseguir, cuáles son las limitaciones y los posibles riesgos”, puntualizó.

Mateo completó recientemente su formación en Andrología Avanzada en el Instituto LYX, donde profundizó en procedimientos andrológicos, incluyendo técnicas de engrosamiento peneano, tratamiento de la enfermedad de Peyronie y cirugía protésica.

“El engrosamiento de pene no es una moda: es un procedimiento médico y debe realizarse con conocimiento, entrenamiento y responsabilidad”, concluyó.

an/am