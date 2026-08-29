Unos 550 relatos en el concurso «El legado de Sancho Panza»

Los autores son de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, así como de Guyana, EE.UU., Canadá, Alemania, Bélgica, Grecia, Italia, Luxemburgo, Portugal y España, informó este viernes la Sociedad Cervantina de la localidad manchega de Alcázar de San Juan (provincia de Ciudad Real), que organiza el certamen.

La entidad apreció que el gran número de textos presentando y la variedad de países constatan la vigencia internacional de la obra de Miguel de Cervantes y, especialmente, de la figura del escudero de don Quijote, Sancho Panza, que continúa sirviendo de inspiración de escritores de distintas generaciones, lugares y tradiciones literarias.

El fallo del concurso se conocerá el 19 de septiembre, cuando se nombrará Gran Sancho Panza al cervantista español José Manuel Lucía Megías, catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid, considerado uno de los especialistas más reconocidos en la obra de Cervantes.