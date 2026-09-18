Presidente inaugura obras y supervisa proyecto Puerto Plata

El presidente Abinader mientras cortaba la cinta para dejar inaugurado el nuevo puente sobre el río Camú, en Puerto Plata. Le acompañan funcionarios, ingenieros que laboraron en la obra y otras personalidades.

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PUERTO PLATA.- El presidente Luis Abinader inauguró este viernes el nuevo puente sobre el río Camú y encabezó la entrega de varias obras de infraestructura educativa y de atención a la primera infancia en esta provincia, como parte de una agenda oficial orientada a fortalecer la conectividad vial y ampliar los servicios públicos.

La nueva estructura restablece la comunicación entre Santiago y Puerto Plata a través de la carretera turística Gregorio Luperón, luego del colapso del puente anterior el pasado 12 de abril. La obra fue ejecutada en cinco meses y permite recuperar uno de los principales corredores viales de la región Norte, utilizado por residentes, trabajadores, productores, comerciantes y turistas.

NUEVO PUENTE SOBRE EL CAMÚ

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, explicó que los trabajos comenzaron pocos días después del colapso, por disposición del presidente Abinader. Precisó que el 18 de abril ya había equipos trabajando en la zona.

El puente tiene 112.30 metros de longitud y 11.20 metros de ancho, con dos carriles y dos aceras laterales. Está compuesto por 18 vigas prefabricadas de hormigón postensado y 48 pilotes de hormigón armado, algunos de hasta 24 metros de profundidad.

El MOPC también canalizó unos 600 metros del cauce del río Camú para mejorar el flujo del agua y reducir riesgos ante futuras crecidas. La estructura beneficia directamente a comunidades como Los Ciruelos, Montellano, Camú, Gran Parada y Yásica.

NUEVAS OBRAS EDUCATIVAS

Durante la jornada, Abinader inauguró además el CAIPI N Ámbar, que beneficiará a unos 250 niños y niñas de cero a cinco años, y la Escuela Oliva Capellá, en el sector Los Olivos, con 24 aulas y capacidad para 840 estudiantes.

La directora ejecutiva del INAIPI, Xiomara Guante, destacó que el nuevo centro forma parte del programa de expansión de los servicios integrales para la primera infancia que desarrolla el Gobierno desde 2020.

El CAIPI atenderá a familias de Los Sufridos, Padre Las Casas, Los Bordas, Los Olivos, Villa Belén, Las Caobas, Cerromar, Las Yagüitas, Los Núñez, Urbanización Oliva y La Limonera.

Asimismo, fueron entregadas ocho nuevas aulas del nivel Inicial en los centros educativos Arzeno Brugal, Alejandro Pina y Silvano Reynoso, mientras las obras ejecutadas por la Dirección de Infraestructura Escolar representan una inversión conjunta de RD$472,944,712.83 y suman 81 aulas al sistema educativo provincial, en beneficio de más de 3,200 estudiantes.

PROYECTOS VIALES Y PUNTA BERGANTÍN

Estrella informó que también avanzan proyectos como la carretera del Ámbar, las vías El Estrecho-Imbert y Barrabás, además de la construcción y adjudicación de nuevos puentes.

Tras la inauguración, el mandatario recorrió Punta Bergantín, donde recibió detalles de los avances del proyecto turístico, inmobiliario y urbano, que se desarrolla en unos 9.6 millones de metros cuadrados y contempla hoteles, viviendas, campos de golf, distrito de innovación, área comercial y estudios cinematográficos.

Acompañaron al presidente Abinader funcionarios, legisladores y autoridades provinciales y municipales, entre ellos José Ignacio Paliza, Ginette Bournigal, Leonardo Aguilera, Igor Rodríguez Durán y Claritza Peralta.

sp-am