Unificación criterios fortalece seguridad jurídica en R. Dom.

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SANTO DOMINGO.- La unificación de criterios para el Registro Mercantil Dominicano representa un paso para consolidar un sistema más uniforme, eficiente y predecible, fortaleciendo la seguridad jurídica y generando mejores condiciones para hacer negocios en el país.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, destacó que entre los principales resultados figuran un Registro Mercantil organizado, homologado y con procesos estandarizados en todo el país, y la posibilidad de constituir una empresa y obtener el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) en menos de 24 horas.

«Haber podido homologar los procesos para que obtener un Registro Mercantil de la misma manera en cualquiera de las 32 cámaras de comercio del país, es poderosísimo frente a un inversionista extranjero», expresó.

REGISTRO EN 24 HORAS

Sanz Lovatón ofreció las declaraciones durante la puesta en marcha de «Empresas 24h» en la séptima edición de HUB Cámara Santo Domingo, en una ceremonia encabezada por el presidente Luis Abinader.

Explicó que la resolución de criterios unificados fue trabajada por las 32 cámaras de comercio y expertos del sector privado.

Resaltó que los avances forman parte de la transformación y diversificación de la economía dominicana y de la facilitación para la creación de empresas.

«Hoy, en la República Dominicana, se nos trata y se nos respeta en el mundo entero como un país que funciona, como un país con el que se puede hacer negocios y como un país que se puede visitar», dijo, y llamó a aprovechar el clima de optimismo.

AVANCE DIGITAL

La presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y de Fedocámaras, Lucile Houellemont, afirmó que el país ha pasado de procesos manuales y en papel a un sistema digital e interconectado.

Valoró la resolución como un documento clave para la seguridad jurídica, al recordar que históricamente los registros operaban bajo criterios diferentes según la jurisdicción, lo que generaba incertidumbre.

Agradeció a Sanz Lovatón por impulsar la iniciativa: «Durante décadas hemos esperado un ministro que liderara el establecimiento de los criterios unificados para la Ley 479-08. Y usted logró este importante hito».

Las normas vinculantes fueron adoptadas mediante resolución del MICM como órgano regulador de las cámaras de comercio y el registro mercantil, tras consulta pública, lo que permitirá agilizar procesos, garantizar trazabilidad y resguardar la seguridad jurídica empresarial.