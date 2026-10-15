UNICARIBE inaugura un auditorio en honor a Joaquín Balaguer

Asistentes al acto de inauguración del auditorio Dr. Joaquín Balaguer, de Universidad del Caribe (UNICARIBE)

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SANTO DOMINGO.– La Universidad del Caribe (UNICARIBE) inauguró el Auditorio Dr. Joaquín Balaguer, en reconocimiento a la contribución de este expresidente dominicano a la creación de esa institución académica, autorizada mediante el Decreto núm. 234-95, del 12 de octubre de 1995.

La ceremonia se realizó en el marco del 31.º aniversario de la universidad, en su edificio de Postgrado, donde el espacio académico fue designado oficialmente con el nombre del exmandatario también como homenaje a su legado histórico y vínculo con el nacimiento de la institución.

RECONOCIMIENTO A SU LEGADO

El canciller de UNICARIBE, doctor José Alejandro Aybar M., destacó la importancia de preservar la memoria histórica y agradeció la decisión de Balaguer que permitió convertir el proyecto universitario en una realidad.

Sostuvo que el decreto presidencial fue más que un acto administrativo, al abrir las puertas a una iniciativa educativa que durante tres décadas ha contribuido a la formación profesional de miles de dominicanos.

Señaló que el auditorio estará destinado a conferencias, investigaciones, actividades culturales, debates y encuentros académicos que promuevan el conocimiento y el pensamiento crítico.

El Canciller también evocó la expresión “Ni injusticias ni privilegios”, vinculándola con los principios de equidad e igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.

FUNDACIÓN JOAQUÍN BALAGUER

Durante el acto, Joaquín Ricardo, en representación de la Fundación Joaquín Balaguer, agradeció a UNICARIBE el reconocimiento, que permitirá mantener presente el nombre del expresidente entre las nuevas generaciones de estudiantes y profesionales.

CONFERENCIA SOBRE LA ECONOMÍA DOMINICANA

Como parte del programa inaugural, el conferencista Harold Vásquez presentó la ponencia “Reformas y transformación del modelo económico dominicano”, en la que abordó los desafíos y oportunidades para impulsar el desarrollo sostenible y fortalecer la competitividad nacional.

La actividad reunió, además, a personalidades como la ex primera dama Candy Montilla de Medina, Shahily Pimentel, Héctor Rodríguez Pimentel, Alexandra Izquierdo y Modesto Guzmán, entre otros invitados.

sp-am