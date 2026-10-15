Dicen hacinamiento cárceles de la RD supera capacidad en 42 %

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Santo Domingo, 15 oct (Prensa Latina) Las cárceles de República Dominicana albergan hoy a seis mil 913 personas por encima de su capacidad, mientras el 64,57 por ciento de los reclusos permanece bajo prisión preventiva, según la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP).

El documento sobre las condiciones de detención y prisión correspondiente a 2025 cifra en 23 mil 270 los privados de libertad al cierre del año pasado, frente a un cupo de 16 mil 357, lo que representa una ocupación del 142,26 por ciento.

El director de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, expresó su preocupación por el incremento sostenido de la prisión preventiva y sus consecuencias para las condiciones de internamiento.

De acuerdo con el informe, 15 mil 25 personas estaban bajo esa medida cautelar, equivalente al 64,57 por ciento del total, mientras que ocho mil 156 cumplían condenas definitivas, el 35,43 por ciento.

«La prisión preventiva debe ser una medida excepcional y no la regla», afirmó Valentín Santos.

La coordinadora de la Comisión de Cárceles, Elizabeth Rodríguez, explicó que el hacinamiento obliga a numerosos internos a dormir en el suelo, los pasillos, debajo de los camarotes y en estructuras improvisadas conocidas como «goletas».

DEFICIENCIAS DE TODO TIPO

El informe también señala deficiencias en los servicios sanitarios, escasez de medicamentos y equipos médicos, limitaciones en la atención de la salud mental y carencias alimentarias. A esos problemas se suma la falta de vehículos para los traslados judiciales y hospitalarios.

Pese a las deficiencias, la Defensa Pública reconoció avances, entre ellos el proceso de cierre técnico de la Penitenciaría Nacional de La Victoria y el traslado gradual de internos al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

También valoró la construcción de nuevas prisiones y el fortalecimiento de los programas educativos y de capacitación para las personas privadas de libertad.

Asimismo, destacó las gestiones para construir un nuevo centro destinado a adolescentes en conflicto con la ley penal en La Vega, con el propósito de garantizar mejores condiciones de atención y protección integral.

mem/mpv