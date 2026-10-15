Ministerio de Trabajo ofrece 5,000 empleos turísticos

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

LA ROMANA. Miles de personas acudieron a la jornada “Tu Empleo Está Aquí: en el Turismo”, organizada por el Ministerio de Trabajo, que reunió a más de 50 empresas del sector con una oferta de 5,000 vacantes.

La actividad, encabezada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, se realizó en el Polideportivo Eleoncio Mercedes, con el objetivo de conectar a los buscadores de empleo con empresas que necesitan contratar personal.

Olivares destacó que las oportunidades abarcan distintas áreas, como hoteles, restaurantes, marinas, líneas aéreas, campos de golf, aeropuertos, transporte y construcción.

También resaltó la importancia de la formación técnica y profesional para fortalecer el capital humano, y afirmó que la inteligencia artificial puede optimizar los procesos turísticos sin sustituir el valor del trato humano.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), Juan (Papo) Bancalari, señaló que el turismo es una de las principales fuentes de ingresos del país e invitó a la población a prepararse para ocupar los puestos disponibles.

Durante el acto, el Ministerio de Trabajo reconoció a Bancalari y a Rafael (Papo) Blanco Canto por sus aportes al desarrollo turístico y la generación de empleos.

En representación de los homenajeados, Blanco Canto definió el turismo como una actividad clave para la economía nacional por sus vínculos con otros sectores productivos.

La jornada permitió a los participantes presentar sus perfiles profesionales y contactar directamente con representantes de las empresas, mediante procesos de reclutamiento.

El viceministro de Empleo, Leonardo Gil, ofreció las palabras de bienvenida y destacó que detrás de cada solicitud laboral hay personas que buscan estabilidad y mejores condiciones para sus familias.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Trabajo procura fortalecer la intermediación laboral y facilitar el acceso al empleo formal en uno de los principales sectores económicos de la República Dominicana.

dh/am