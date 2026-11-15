R. Dominicana conquista 2 oros y termina puesto 36 en Dakar

DIAMNIADIO, Senegal.– La República Dominicana concluyó su participación en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en la posición 36 del medallero general, con una cosecha de dos medallas de oro, conquistadas por Patricia Siné y Yolayni Rosado.

La delegación dominicana, integrada por 11 atletas, tuvo como principales protagonistas a Siné, ganadora de los 200 metros planos, y Rosado, quien obtuvo el primer lugar en los 65 kilogramos de lucha de playa.

DOMINICANOS ENTRE LOS MEJORES DEL CONTINENTE

Con este resultado, el país ocupó el sexto lugar entre las naciones del continente americano y se situó entre los primeros 50 del medallero mundial, superando a delegaciones como Colombia, Canadá, Cuba, Puerto Rico y Chile.

La jefa de misión dominicana, Dulce María Piña, calificó la actuación como una de las mejores del país en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud y consideró que los resultados representan una señal positiva para el desarrollo del deporte nacional.

Destacó que las medallas obtenidas por Siné y Rosado constituyen una muestra del potencial de las nuevas generaciones, llamadas a representar al país en futuros Juegos Olímpicos, Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe, así como en campeonatos mundiales.

CHINA ENCABEZA EL MEDALLERO

La República Popular China dominó la clasificación general con 33 medallas, incluidas 18 de oro, ocho de plata y siete de bronce. Japón ocupó el segundo puesto con 28 preseas (11 de oro, ocho de plata y nueve de bronce), mientras Rusia terminó tercera con 14 (ocho de oro, cuatro de plata y dos de bronce).

En el ámbito panamericano, Brasil encabezó la clasificación con siete medallas, seguido de Venezuela y Estados Unidos, ambos con seis, mientras Jamaica y Argentina también figuraron entre las principales delegaciones.

OTRAS ACTUACIONES DESTACADAS

Piña resaltó el noveno lugar conseguido por la pareja de voleibol de playa integrada por Zoe Paniagua y Yerelín Reyes.

Asimismo, valoró la participación de los nadadores Antonella Aybar y Mauricio Espejo, quienes finalizaron en las posiciones 18 y 23, respectivamente, en los 100 metros estilo libre, entre más de 60 competidores en sus pruebas.

La dirigente deportiva consideró que estos resultados reflejan avances en la preparación de los jóvenes atletas dominicanos y ofrecen perspectivas favorables para el futuro del deporte nacional.

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