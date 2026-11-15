Pabellón de la Fama inmortaliza figuras del deporte dominicano

SANTO DOMINGO.– El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano celebrará este domingo 15 su sexagésimo ceremonial de exaltación, en el que serán inmortalizados 22 deportistas por sus destacadas trayectorias y aportes al deporte nacional e internacional.

La ceremonia comenzará a las 9:30 de la mañana en el auditorio del Pabellón, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Será presidida por el empresario Felipe Vicini, como presidente de Honor, junto a Dionisio Guzmán y Rafael Damirón, presidente y secretario de la institución, respectivamente.

La Clase 2026 está integrada por seis atletas de disciplinas individuales, siete de deportes colectivos y nueve propulsores.

ATLETAS Y DEPORTISTAS EXALTADOS

En disciplinas individuales serán exaltados María García, Yuderqui Contreras, Mariano Reyes y Juan José Ubaldo Cabrera, por sus respectivas trayectorias en judo, levantamiento de pesas, atletismo y boxeo. También ingresarán Roberto Brito, de tenis de mesa, y Raúl Aguayo, de vela.

En deportes colectivos figuran los expeloteros Johnny Olivo, Darío Veras, Ricardo Joseph, Alex Rodríguez y Rafael Soriano. Completan la selección Winston Royal, de baloncesto, y Euclides Solano, de sóftbol.

NUEVE PROPULSORES A LA INMORTALIDAD

Entre los propulsores serán reconocidos Víctor Pascual, Héctor Báez, Félix «Gallego» Ogando, Julio Cross, Luis Mejía Oviedo, José Ramón Reyes, Andrés Vanderhorst, Domingo Saint Hilaire y Agustín Brea.

Cinco exaltaciones serán póstumas: Ricardo Joseph, Héctor Báez, Félix Ogando, Domingo Saint Hilaire y Johnny Olivo.

INVITADOS Y DEDICATORIA

Participarán como invitados especiales el legendario saltador cubano Javier Sotomayor y Jimmy Thordsen, representante del Salón de la Fama del Deportista Puertorriqueño.

La edición está dedicada a las delegaciones dominicanas de boxeo y atletismo, por sus actuaciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Christopher Melenciano y Estefany Almanzar portarán las banderas nacional y del Pabellón, respectivamente. Disney Ezequiel Medina llevará el Laurel y Jorge Montes, el Machete.

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